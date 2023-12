Labe by mělo na Štědrý den v Děčíně dosáhnout 2. stupně povodňové aktivity. Od pátku 22. prosince je uzavřené parkoviště pod Tyršovým mostem, hasiči postavili protipovodňovou zeď.

Stavba protipovodňové zdi kvůli stoupající hladině Labe. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

Kolem sobotního poledne by mělo dojít také k zaplavení silnice do Dolního Žlebu. "Jakmile bude voda silnici zaplavovat, městská policie ji uzavře. Strážníci tyto informace během dneška ve Žlebu vyhlásí," uvedlo město Děčín na své facebookové stránce. Kvůli zvýšené hladině Labe je mimo provoz přívoz v Dolním Žlebu. Dopoledne dobrovolní hasiči z Horního Žlebu postavili protipovodňovou zeď u Parolodi. Dobrovolní hasiči z Křešic pak během pátečního dopoledne přesunuli svou cisternu do Dolního Žlebu.

Aktuální stav hladiny Labe je možné sledovat ZDE.

V pátek 22. prosince v půl desáté dopoledne měla hladina Labe 313 centimetrů, ještě ve čtvrtek ve stejnou dobu to bylo 271 centimetrů. Prvního stupně povodňové aktivity dosáhne ve chvíli, kdy hladina řeky stoupne na 400 centimetrů. Tu by mělo Labe překročit v sobotu okolo poledne a hladina by měla dále stoupat. V neděli 24. prosince by pak měla podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu překročit druhý stupeň povodňové aktivity, jehož spodní hranice je na 500 centimetrech.

Před povodněmi ve čtvrtek varoval také Český hydrometeorologický ústav. „Od čtvrtečního večera očekáváme výraznější nárůsty hladiny řek s menším rizikem překročení 1. SPA, zejména na podhorských tocích. Od noci z pátku na sobotu hrozí na řekách další vzestupy. Zasáhnou větší území a riziko dosažení prvního nebo i vyšších SPA bude větší,“ napsal do své čtvrteční výstrahy.