/FOTO, VIDEO/ Labe v Děčíně vystoupalo v neděli 16. dubna na první povodňový stupeň, když jeho hladina přesáhla 400 centimetrů. Od té doby jeho hladina stoupá, v pondělí k 20. hodině měla 447 centimetrů.

Labe v Děčíně, 17. dubna večer. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

Hladina Labe dosahovala ještě v sobotu 15. dubna v sedm hodin ráno 290 centimetrů, přesně o 24 hodin později už to bylo 406 centimetrů. Během pondělí 17. dubna stoupla hladina řeky od 12. hodiny polední, kdy měla 427 centimetrů, do 20. hodiny večerní o 20 centimetrů. Během rána však i lehce poklesla, nejméně měla právě mezi 10. hodinou dopolední a polednem, ještě v 6 hodin ráno to bylo 435 centimetrů.

Lidé nemusí mít obavy, podle Českého hydrometeorologického ústavu by k překročení druhého povodňového stupně dojít nemělo. Hladina Labe by podle aktuálních informací měla začít klesat v úterý.

FOTO: Hlídáme Labe. V Děčíně vystoupala řeka na první povodňový stupeň

Už od pátku 14. dubna, kdy se vzestup předpokládal, je uzavřený průjezd pod Tyršovým mostem na Labském nábřeží, hasiči pod mostem u Parolodi postavili protipovodňovou stěnu. Zaplavena je také silnice do Dolního Žlebu, přívoz nejezdí. Kulminovat měla řeka podle předpovědi už v neděli ve 4 hodiny ráno a ke 3 metrům se měla vrátit během pondělí, to se však nestalo.

Aktuální stav hladiny Labe je možné sledovat ZDE.