Kolem deváté hodiny se vynořila z mlhy první vozidla, seřadiště bylo na parkovišti Rondel na Bukově.

Řidiči se zdravili, někteří objímali, diváci mohli obdivovat zlaté české ručičky. Stovky hodin práce, stohy plánů a dopisů, zkušební jízda za deset let. Na konci snažení nádhera!

V deset hodin dopoledne se kolona dala do pohybu. Do role startéra se pasoval člen pořádajícího týmu VCC - AMK Česká Brána v ÚAMK Ondřej Přibyl, barevné šipky značily trasu.

Bukov - Habrovice - Velké Chvojno - Libouchec - Tisá - Sněžník - Děčín - Jílové u Děčína - Čermná - Chuděrov - Severní Terasa - Obchodní středisko Albert.

"Nepočítal jsem to, ale určitě je tady víc vozidel než v červenci. Dokonce jsou tu dva traktory, hodně motorek. Ta vojenská s kulometem v lodičce a pancéřovou pěstí na zadní sedačce je z Děčína. Přivezl ji pan Svoboda. Trasa je dlouhá 60 km, doufám, že do cíle dorazí všichni," smál se organizátor.

Některá vozidla se dědila, jiná se sestavovalo kousek po kousku.

"Jsem profesí automechanik, o veterány se zajímám od vojny. Přijeli jsme s manželkou z Děčína v našem hadráčkovi. Devatenáct let byl složený v několika bednách na půdě, potom dostal šanci. Nyní vypadá jako nový. Před týdnem v něm seděla nevěsta v pohádkových šatech a tříkolka z roku 1961 nezklamala," tvrdil pan Korejtko.

Traktor z roku 1956 dorazil z Varvažova. "Je to taková skládačka, každý kus z jiného města, elektriku jsem si dělal sám. Dalo by se říci, že je to bezporuchový stroj, stále pracuje na poli," s úsměvem vysvětloval Pavel Bartík a jeho manželka zapózovala v montérkách.

Zastoupeny byly slavné české značky, americké koráby, bakelitový zázrak z NDR i neprůstřelná volha. Staré je krásné, když se to umí.