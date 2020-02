„Lužická nemocnice v Rumburku bude zachována, převezme ji kraj. Dnes jsem o tom jednal s hejtmanem Bubeníčkem. Slíbil mi, že zajistí, aby fungovala. Provozovatelem bude Krajská zdravotní,“ napsal po jednání na Twitter ministr Vojtěch s tím, že věří, že lidé ze Šluknovska budou mít zdravotní péči zajištěnou. Nyní totiž v Lužické nemocnici nefunguje akutní příjem ani na chirurgii, ani na interním oddělení. Záchranka tak musí vozit lidi do Děčína, České Lípy, případně do Ústí.

Že není situace tak jednoznačná, ale potvrdil hned po jednání hejtman Bubeníček. „Všichni jsme si vědomi, že Šluknovský výběžek potřebuje zachovat nějakou funkční nemocnici. Kdyby přišla zima a napadl sníh, tak se vzdálenosti okamžitě prodlužují,“ řekl hejtman novinářům. S ministrem a největší zdravotní pojišťovnou VZP dohodli postup, který posoudí rada a zastupitelé. „Pokud by byla vůle zastupitelů, tak by v nějaké omezené míře byla činnost v Lužické nemocnici obnovena,“ dodal.

Záležet bude především na ceně, za kterou bude insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová nemocnici prodávat. Jako pozitivní hodnotí poslední jednání předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář. „Je to dobrý signál. Další postup je ale daný. Musí přijít nabídka do výběrového řízení na prodej nemocnice. Je otázka, zda se kraj, případně Krajská zdravotní přihlásí. Půjde o desítky milionů korun,“ uvedl Kolář.

„Domluvili jsme se na tom, že by měla být zachována interní péče, chirurgie, nějaké základní ambulance a ošetřovatelská péče,“ řekl po jednání ministr Adam Vojtěch. Pacienti v závažnějším stavu by pak byli převáženi do Děčína nebo Ústí nad Labem.

Osud Lužické nemocnice a zajištění zdravotní péče pro region s 55 tisíci obyvateli byl jedním z hlavních bodů setkání starostů, které se uskutečnilo minulý týden v Dolní Poustevně. „Ministerstvo zdravotnictví považuje rumburskou nemocnici za součást páteřní sítě. Zařadili jsme ji mezi urgentní příjmy, i kdyby nesplňovala podmínku všech čtyř základních oborů. Takže s ní do budoucna určitě počítáme,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová. Podle jejích slov by ministerstvo mohlo poslat do Lužické nemocnice dotaci na zřízení urgentního příjmu. O tom, že by ji přímo převzalo a následně ji provozovalo, neuvažuje, protože k tomu nemá aparát.