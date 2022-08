Letadla, vrtulníky, pozemní technika a více než 750 hasičů v extrémně obtížném terénu. Boj proti ohni, který v okolí Hřenska vzplál v neděli 24. července, dál pokračuje. Hasiči ale během uplynulého víkendu přešli z obrany do útoku, chtějí zmenšit plochu požářiště. Do svých domovů už se mohli vrátit evakuovaní lidé z Vysoké Lípy. Našli se ale opět „turisté“, kteří hasičům práci ztěžovali. Přesto, že kolem se muži v uniformách „prali“ s požárem, zamířili někteří lidé na Pravčickou bránu.

Ačkoli kolem nich panovala mlha, byl cítit dým spáleniště a v mysli měli, že kolem hoří několik hektarů lesa, kde ze sebe poslední síly šťaví hasiči, neodpustila si v sobotu 30. července skupina pěších turistů výlet na Pravčickou bránu. Túra skončila policejním zásahem.

Požár v Českém Švýcarsku: Nezodpovědní turisté vyrazili na výlet, rozdělali oheň

„I přes naše opakované apely se v sobotu v podvečer dva nezodpovědní muži a jedna ženy vydali na Pravčickou bránu a to přes dosud neuhašená místa. Policisté je z národního parku vykázali a naposledy věc vyřešili domluvou," sdělil mluvčí krajského policejního ředitelství Daniel Vítek. V dalších případech už policie bude tvrdší a případy porušení zákona předá správním orgánům. „Lidem pak hrozí pokuta až sto tisíc korun,“ doplnil Vítek.

Požářiště je obrovské, hořelo stále na ploše 5 krát 2 kilometry. "Díky obrovskému nasazení hasičů se během víkendu ale dařilo naplňovat plánovanou strategii a o něco zmenšovat plochu požáru," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Pomáhala letadla i vrtulníky

Pomáhala švédská a česká letadla, české, slovenské i německé vrtulníky. Polský Black Hawk musel prozatím odletět na plánovaný servis. Vybudováno bylo také dálkové vedení vody, jedno vede z Hřenska pod Pravčickou bránu a měří 2,9 kilometru, druhé z Hřenska přes Mezní Louku až na Meznou, jeho délka je 6,8 kilometrů.

Nejnáročnější místa na hašení jsou aktuálně Hluboký důl, lokalita kolem Bouřňáku, česko-německá hranice, lokalita Křídelní stěna, prostor nad Hřenskem. Hasiči monitorují také soutěsky v údolí Kamenice. Kde to jde, používají hasiči speciální techniku, jinde musí opatrně a pomalu postupovat pouze s hadicemi. Vyhráno rozhodně není. Hasiči doufají, že se v Hřensku uklidní vítr, který situaci nejvíce komplikuje a kvůli němuž hrozí další rozšiřování požáru. Doufají, že budou moci dál plochu požáru zmenšovat.

Hasiči vybudovali u Mezné čerpací místo pro vrtulníky, vodu přivádí potrubí

Během neděle skončila evakuace Vysoké Lípy a zhruba sto obyvatel se mohlo vrátit domů. Ostatní obce ale nadále evakuované zůstávají a jsou stále nepřístupné. Vjezd do nich hlídají policejní hlídky.

Několik hasičů se během soboty a neděle při zásahu v Českém Švýcarsku zranilo, jeden z nich vážně. Zřítil se na něj strom, muž následně spadl ze skály, do nemocnice ho transportoval vrtulník. V neděli přišla informace, že je ve stabilizovaném stavu.

"Náklady na likvidaci požáru v Českém Švýcarsku dosáhnou stovek milionů korun," řekl ministr vnitra Vít Rakušan. O možné náhradě ušlých zisků podnikatelů se prý bude jednat.

Uzavřená silnice

Silnice do Hřenska je stále uzavřená, i tam hlídají policisté. Práce nemají málo, úplně se provoz na silnicích do lokality nezastavil. Obsluha čerpací stanice v Děčíně-Loubí mívá obyčejně v tyto dny hektické směny. Do Hřenska míří během léta tisíce turistů, kteří doplňují palivo nebo energii ze sendvičů a pochutin. Ani o uplynulém víkendu se tu ale dveře netrhly. Hned vedle totiž stojí policejní hlídka, která automobily, jenž v hořícím Hřensku nemají co dělat, nekompromisně vrací do Děčína.

Ani obří požár neodradí lidi od rozdělávání ohňů v Českém Švýcarsku

Provoz na silnici nulový není a nebyl ani v propršenou sobotu. Dobrodruhů milujících katastrofy zkusilo ale projet jen pár. „Viděla jsem asi tak šest sedm aut, která policie otočila. Zbytek, co projíždí, k tomu má důvod, těch, co se jen chtějí podívat na požár, je málo. Naštěstí jsou lidé slušní,“ popsala sobotní provoz obsluha čerpací stanice. Sobotní déšť a mlhu vystřídalo v neděli sucho, ani tak se ale situace nezměnila.

Policejní hlídka, která na místě slouží, poznamenala, že spíše než o požárovou turistiku se jedná o vjezdy z nedostatku informací. „Otáčeli jsme hodně obyvatele Německa, kteří se tudy snažili vrátit domů. Připisujeme to tomu, že na straně Saska možná tolik neproudí informace o tom, že jsou tu dopravní omezení,“ popsal sloužící policista. „Vraceli jsme také několik skupin, které jely pravděpodobně na dovolenou, protože s sebou vezly jízdní kola,“ dodal. Domluva byla krátká, stručná a nekonfliktní.