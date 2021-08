Krátce po čtvrté hodině odpolední vyrazili hasiči k technické pomoci, k čerpání vody ze sklepa domu na Mírovém náměstí v Jílovém. Důvodem zatopení objektu byla technická závada. Hasiči vodu odčerpali.

K dalšímu zásahu vyjela dobrovolná jednotka o dvě hodiny později do ulice Mládeže, kde došlo ke zranění člověka po pádu. Hasiči pomohli záchranářům s transportem zraněné ženy do sanitního vozu. Pacientka byla převezena do nemocnice.

Tomáš Straka