Hasiči z Dolních Habartic slavili 145 let od založení, dostali nová auta

/FOTOGALERIE/ Ještě před pár lety to v Dolních Habarticích vypadalo, že prodají stříkačku a zavřou hasičárnu. Neměl s ní téměř kdo jezdit, navíc výjezdů bylo jen pár do roka. Za poslední roky se ale situace výrazně proměnila. V Habarticích mají funkční jednotku, hasičský potěr, novou techniku. I díky tomu oslavila jednotka v sobotu 7. srpna 145 let své existence. Popřát jim přijeli hasiči nejen z Děčínska, ale například i ze Zákup na Českolipsku nebo z Libouchce z Ústecka.

Dobrovolní hasiči z Dolních Habartic oslavili 145 let existence svého sboru. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Jedním z těch, kteří u vzkříšení hasičů v Dolních Habarticích byl, je i současný velitel výjezdové jednotky Miroslav Musil. On sám je u hasičů již téměř tři desítky let. „Kluci postupně odcházeli a já jsem tu jediný, kdo tu z té staré skvadry zůstal," říká Musil, kterého si do svého čela vybrali sami hasiči, což nebývá všude zvykem. Zažil tak časy, kdy i vyjížděli třeba ke čtyřem zásahům za rok. Což jak sám přiznává, jej příliš nebavilo. Nyní je situace o poznání lepší, jen za letošní rok se zatím počítadlo zastavilo na číslu 25. „Je to technikou, je to i lidmi. Pak ta práce dává větší smysl a hlásí se nám i další lidé, kteří by se k nám chtěli přidat," popisuje současnou situaci jednotky spokojeně její velitel. Aby se situace, kdy byla jednotka téměř bez hasičů, v Dolních Habarticích neopakovala, založili před pěti lety dětský oddíl, ve kterém si vychovávají budoucí členy. První osmnáctiletou odchovankyni již mají. „Nechceme jednou nechat obec bez hasičů. Dneska máme asi dvacet dětí ve všech věkových kategoriích, které jezdí na soutěže. Jezdí k nám děti i Markvartic, Benešova nebo z Děčína," dává recept na zajištění přežití jednotky starosta sboru Tomáš Faix. On sám se stal hasičem až poté, kdy se přestěhoval do Dolních Habartic z Děčína. „Byl jsem u Červeného kříže. Díky tomu jsem se postupně dostal k hasičům a zjistil jsem, že hasičina mi dává větší smysl, protože se jezdí pomáhat častěji," dodává starosta. „Ne, to si v žádném případě představit nedovedu. Vždyť nepomáhají jen při nějakých pohromách, starají se i o společenský život v Habarticích," odpovídá dolnohabartický starosta Petr Petrovický, jestli si umí představit, že by jeho obec byla bez dobrovolných hasičů. Oceňuje především jejich práci například při povodních. Při těch posledních před několika týdny pomáhali i v Děčíně, kde kromě jiného odčerpávali velkou lagunu v Bělé. Proto se také o své hasiče náležitě stará, letos například výrazně zmodernizovala jejich vozový park. Zatímco do letoška jezdili dolnohabartičtí hasiči letitou ifou a legendárním matesem, nyní k zásahům vyjíždí ve zbrusu novém dopravním autu a v zánovní cisterně, kterou obec koupila od hasičů v Libouchci na Ústecku, kde si pořídili novou cisternu. „Dopravní automobil vyšel na více než milion korun, přispělo nám na něj ministerstvo vnitra a Ústecký kraj. Za to bych jim chtěl moc poděkovat. Ze svého jsme dali přibližně 300 tisíc korun," přibližuje náklady na obnovu techniky starosta Petrovický. Dalších více než 100 tisíc korun stála cisterna. Nepostradatelní jsou dobrovolní hasiči nejen pro vlastní obec, ale i pro profesionální hasiče. „Každá funkční dobrovolná jednotka je pro nás obrovským přínosem. Když vezmeme letošní léto od jižní Moravy a tornáda až po povodně u nás na Děčínsku, tak všechny tyto mimořádné události jsou bez dobrovolných hasičů nezvládnutelné," říká velitel děčínské hasičské stanice Jiří Hykl, který se v sobotu připojil mezi gratulanty a přijel popřát hasičům z Dolních Habartic další roky.