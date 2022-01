Když minulý týden ve čtvrtek vyhlásilo operační středisko poplach kvůli požáru bytu, naskákali dobrovolní hasiči z Varnsdorfu do auta a vyrazili do Lounské ulice. Největší překvapení je ale čekalo po návratu do hasičárny, kdy si všimli, že mají značně poškozené vybavení. „Hořící chemikálie nám poškodily čtyři dýchací přístroje, oblečení, rukavice. Především kovové částice byly jakoby naleptané,“ popsal následky požáru bytu způsobeného pravděpodobně červeným fosforem velitel dobrovolných hasičů a místostarosta Jiří Sucharda. Jednotka tak přišla o třetinu svého vybavení, které si postupně pořizuje i díky nejrůznějším dotacím.

Při požáru ve Varnsdorfu našli červený fosfor, používá se při výrobě pervitinu

Nejhůře dopadla výstroj hasiče, který vše jistil od vchodu do bytu, kde začalo hořet. Byl totiž vystaven, i kvůli tomu, že stál, největšímu náporu unikajících agresivních horkých plynů. Dohromady může škoda dosáhnout až 150 tisíc korun. Některé součásti vybavení museli hasiči už vyhodit, dýchací přístroje musí odvézt na revizi k jejich výrobci do Roudnice nad Labem. Pokud řekne, že je není možné dál bezpečně používat, odepíše město s každým přístrojem 20 tisíc korun.

Zdroj: DeníkZásah a především poničené vybavení zvedl ve městě velkou vlnu solidarity. Lidé i firmy začali na sociálních sítích nabízet finanční pomoc jednotce, nabídli dokonce i transparentní účet, ze kterého by se nákup nového vybavení mohl zaplatit. „Ze srdce chci poděkovat za nabídky, a to jak materiální pomoci, tak finančních darů i sponzorských příspěvků, neboť je na ně opravdu čas. Moc si účasti vážíme a jsme rádi, že díky své dlouholeté aktivní práci jsme v oblibě a úctě,“ potěšil zájem lidí Suchardu.

Podle velitele hasičů jsou zásahy u požárů bytů mnohem nebezpečnější než například v chemičkách, což potvrdil i požár z minulého týdne. „V takové továrně víte naprosto přesně, co tam je a kolik tam toho je, s přesností na litry nebo kilogramy. Oproti tomu při bytovém požáru může hořet cokoliv od dřeva přes látky až po jakoukoliv chemii. A my nikdy předem nevíme co,“ přiblížil jednotlivé typy zásahů Sucharda.

Stát nepřispěje

Varnsdorfští hasiči doplatili na nedokonalost zákonů. „Pokud bychom hasili třeba v Dolním Podluží, které je mimo náš hasební obvod, zaplatil by nám v souladu se zákonem škodu stát. Protože jsme ale hasili na území našeho hasebního obvodu, na úhradu škody od státu nárok nemáme,“ upozornil na legislativní nepořádek velitel varnsdorfských hasičů. Náklady na opravu poničeného vybavení, případně jeho nahrazení, tak bude muset ze svého zaplatit město Varnsdorf. To bude následně vynaložené peníze vymáhat na viníkovi, který požár způsobil.

Případem se hned minulý týden začali zabývat policisté, nejprve ti na obvodním oddělení ve Varnsdorfu, následně i kriminálka v Rumburku. „Odebrané látky jsme poslali na chemický rozbor, na jehož výsledky nyní čekáme,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.