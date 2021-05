Právě před dvaceti lety byl v Ralsku pokořen hasičský světový rekord v délce natažených hadic a dálkové dopravě vody, kterou dobrovolní hasiči táhli ze Starých Splavů až na bývalé vojenské letiště u Hradčan. Celkem 131 jednotek z celé země dokázalo rozvinout a propojit hadice do délky 47,2 km. Místa, která se k tomuto výročí vztahují, si v sobotu prošli dva z tehdejších organizátorů. Autor nápadu Jiří Havner, velitel jednotky ze Skalice u České Lípy, a Jiří Sucharda z Varnsdorfu, předseda spolku Hasiči České republiky. U silničky za Borným, kde rok po akci vztyčili hasiči z Leskovce nad Moravicí na Bruntálsku pomníček připomínající rekord, zavzpomínali na neobvyklou událost, která se jim zaryla do paměti.

„Byla to jedna z největších hasičských akcí, která se do té doby u nás odehrála, přijelo přes 1 200 dobrovolných hasičů. A tehdy určitě měla i velký význam z hlediska výcviku,“ zdůraznil Sucharda. Jak vysvětlil, vybavení a technika ve sborech vypadala hodně odlišně, než je tomu nyní. „Devadesát procent jednotek mělo avii a vlek, neměli skoro nic a třeba pro všechny lesní požáry bylo nutné natahovat hadice. Stále jsme se školili na dálkovou dopravu vody. Dnes už máme cisterny a tu dálkovou dopravu jsme už neviděli pět, sedm let,“ porovnal Sucharda.

První inspirací k uspořádání akce byla pro Jiřího Havnera četba článku o mnohem skromnějším podniku, který uspořádali v Rakousku. „Proto jsme si nejprve ve Skalici zkusili propojit hadice od viaduktu k viaduktu, 3 999 metrů, což jsme zvládli za něco přes 16 minut. Stále jsem myslel na to, jak překonat Rakušany. Byla to výzva,“ přiblížil Havner.



Na sv. Floriána roku 2001 čekal natěšená družstva velmi těžký a náročný den, který začal neskutečným nočním přívalovým lijákem, který vyplavil většině družstev jejich přístřešky, pokračoval velkými technickými problémy se zastaralou a leckdy nepříliš udržovanou technikou a končil potížemi s nakrmením neustále hladových hasičských krků. „Někteří si přivezli špatné hadice, jiné praskaly, nebo byly kratší, odcházely mašiny. Přesto se ten den podařilo něco neskutečného, obrovského a dodnes těžko pochopitelného – definitivně padl český i světový rekord v dálkové dopravě vody,“ shodli se oba aktéři.



Podle Suchardy se vozidla jednotek řadila do dlouhých hadů na jednotlivé větve rekordu. Do první větve Staré Splavy – Břehyně vyráželo 25 hasičských družstev, do druhé větve Břehyně – Dolní Krupá to bylo 34 družstev, do třetí větve Dolní Krupá - Kuřivody se zapojilo 20 družstev a do nejnáročnější čtvrté větve Kuřivody – Ploužnice to bylo neuvěřitelných 73 hasičských družstev. S více než dvouhodinovým zpožděním začalo první ze tří čerpadel na Máchově jezeře nasávat a dopravovat vodu do vznikajícího hadicového vedení. „Technické problémy dané stářím použité techniky doplněné organizačními chybami však byly nahrazovány nezměrným úsilím všech hasičů překonat rekord,“ vylíčili aktéři. Vyčerpaní, prochladlí a nezřídka promočení hasiči prokazovali, že dokážou tvrdě bojovat i v případě, kdy se nejedná o skutečný zásah.

Už v noci bylo jasné, že se pokus o rekord protáhne až do brzkých ranních hodin. Těsně před svítáním, necelých dvacet hodin od startu pokusu o rekord, v době, kdy byli všichni hasiči už téměř 24 hodin na nohách, se podařilo dosáhnout vytyčeného cíle. Poslední článek řetězu, parní stříkačka Smékal z roku 1907, zahoukala a začala vodou dopravenou z Máchova jezera kropit nedalekou louku. „Byla to super akce. Pamatuji si tu atmosféru, ten déšť, odhodlání… No a taky špekové knedlíky, díky jejich konzistenci po vystydnutí,“ komentoval výročí hasič Lukáš Nebes z Písku.



Dosavadní český rekord z roku 2000 drželi hasiči z Domažlic, kteří dopravili vodu na vzdálenost necelých dvaceti kilometrů. Nejlepšího, byť neoficiálního světového rekordu v délce 46 km, dosáhli mladí hasiči v Bavorsku v roce 1999. Rekord byl zaregistrován Agenturou Dobrý den Pelhřimov a bude vydán v českém dodatku Guinessovy knihy rekordů.



„Dobrovolní hasiči ukázali, že jsou schopni v případě potřeby provést dálkovou dopravu vody v prakticky libovolně náročném terénu, a také díky moderní spojovací technice dokázali, že jsou schopni koordinovat činnost mnoha desítek družstev i jednotek. Za tehdejší nasazení i teď všem kolegům moc děkuji,“ prohlásil Jiří Havner, který tajemně naznačil, že chystá na rok 2022 na letišti v Hradčanech další zajímavou akci.

Máchovo jezero – Ralsko

Světový rekord dobrovolných hasičů 2001

Celková dosažená délka trati (světový rekord): 47,2 km

Počet shromážděných jednotek: 131

Počet shromážděných družstev: 152

Počet zaevidovaných zasahujících dobrovolných hasičů: 1202

Nejbližší družstvo – SDH Staré Splavy: 1 km

Nejvzdálenější družstvo – SDH Třanovice a SDH Řeka: 365 km

Doba trvání rekordu – 10:15 hod. až 04:45 hod.: 18,5 hodiny

Množství načerpané vody z Máchova jezera: cca 624.000 l

Pokles Máchova jezera po čerpání: - 8 mm

Počet použitých hadic „B“: 2.567 ks