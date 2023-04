S výrazným vzestupem hladiny Labe počítá pro příští dny předpověď počasí. Děčín proto nechal na nejnižším místě pod Tyršovým mostem postavit protipovodňovou stěnu.

V Děčíně pod Tyršovým mostem vztyčili dobrovolní hasiči protipovodňovou stěnu. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Dobrovolní hasiči z Horního Žlebu se do její stavby pustili v pátek 14. dubna odpoledne.Na postupném stoupání hladiny Labe mají vliv především srážky, které by měly v nejbližší době spadnout na jihu a západě Čech.

„Na neděli je předpověď blížící se prvnímu stupni povodňové aktivity. Proto je potřeba postavit protipovodňové opatření, které se staví při 4 metrech na vodočtu v Ústí nad Labem,“ vysvětlil Jiří Mach z Povodí Labe.

Během víkendu by voda měla podle předpovědi vystoupat ke 4,5 metru. Kulminovat by měla řeka v neděli ve 4 hodiny ráno a ke 3 metrům by se měla vrátit během příštího týdne.

Městská policie preventivně uzavřela parkoviště pod Tyršovým mostem na levém břehu Labe. Během soboty pak bude pravděpodobně uzavřena silnice do Dolního Žlebu, která se zatápí při hladině 400 – 440 centimetrů.