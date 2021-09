Krátce po deváté hodině se v neděli rozhoukala v areálu boletické chemičky Chemotex siréna. V dálce v mlze ležel na zemi u zásobníku fenolu, který je nejnebezpečnější látkou používanou v Chemotexu, muž v ochranném obleku. Simuloval zasažení touto velmi nebezpečnou chemikálií. Tekutý fenol jej zasáhl natolik, že sám nemohl odejít. Jeho kolega měl o poznání více štěstí, tekutá žíravá látka jej zasáhla jen částečně. Mohl se tak sám odejít osprchovat. Jen o několik minut později byly slyšet první houkačky hasičů a záchranky. Přímo na dvoře již mezitím pracovala požární hlídka Chemotexu.

„Vytyčili jsme zadní trakt, aby nám tam nikdo nešel zezadu. Stojí tam dva chlapi a hlídají,“ informoval o aktuální situaci velitel požární hlídky chemičky Petr Němec velitele zásahu z hasičského záchranného sboru. Ten následně vymezil bezpečnostní perimetr, do kterého nesměl nikdo mimo hasičů vybavených pro zásahy při únicích chemikálií vstoupit. Zároveň Němec velitele ujistil, že by v místě výronu fenolu již nikdo jiný kromě dvou zasažených mužů být neměl. „Alespoň o nikom dalším nemáme informace,“ dodal velitel požární hlídky.

Chvíli na to se již po dvoře továrny k místu úniku přiblížila dvojice hasičů ve speciálních oblecích. Vyrazili pro dělníka, který se nemohl od zásobníků sám dostat. Opatrně jej naložili na nosítka a odnesli k dekontaminačnímu stanu. Bez toho by si jej nemohli převzít zdravotníci, zamoření chemikáliemi by totiž ohrozilo i je samotné. Jeden ze zraněných mohl do sanitky odejít po svých, vážněji zraněného člověka pak přenesli k záchranářům právě hasiči. Policisté pak u vjezdu do továrního komplexu, kde působí hned několik firem zabývajících se chemickou výrobu, řídili dopravu a zajišťovali hladký příjezd a odjezd všech aut hasičů i záchranky.

Právě na spolupráci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému včetně záchranné služby a policie při podobných událostech bylo nedělní cvičení zaměřené. „Ze svého pohledu hodnotím dnešní cvičení jednoznačně pozitivně a splnilo to vše, co jsme od něj očekávali. Potvrdilo se, že metodika, kterou používáme, je v pořádku. Uvidíme, co zástupci dalších složek IZS,“ hodnotil po skončení simulovaného zásahu velitel děčínské stanice profesionálních hasičů Jiří Hykl.

Nedělní cvičení mělo reálný základ. V Chemotexu totiž před třemi a půl lety skutečně došlo k úniku fenolu, při kterém zemřeli dva lidé. Poslední roky firma investuje poměrně velké částky do bezpečnosti. Nechala vybudovat například venkovní dekontaminační sprchy, vylepšila vybavení požární hlídky. „Jedná se o přibližně tři miliony korun. Dalších pět milionů stálo vybudování nového místa na přečerpávání nebezpečných látek,“ řekl člen představenstva Chemotexu Josef Urbánek mladší. V budoucnu plánuje společnost pořídit pro své hasiče také auto.