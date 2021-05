Na začátku všeho bylo hledání videa na kanálu Youtube, v němž tančí švýcarští policisté, kteří se zapojili do celosvětové výzvy Jerusalema Dance Challenge. Při ní hromadně tančí policisté, záchranáři nebo hasiči. „Na tuto výzvu jsme zareagovali a natočili jsme video, které jsme pojali trochu netradičně. Kromě samotného tance ukazujeme i něco z běžné činnosti naší jednotky, spolu s námi se na něm podíleli i policisté a zdravotníci. Součástí videa je i simulovaný výjezd,“ popisuje začátky kytlického Jerusalema Dance Challenge velitel hasičů Jan Havránek.

Na pomoc s učením tance si kytličtí hasiči vzali své dvě členky, které se mu dlouhodobě věnují. „Kdybych to měl kluky učit já, tak to k ničemu nepovede a jsme pořád na začátku. Takhle jsme během hodiny zvládli první kroky,“ směje se velitel s tím, že taneční tým se pravidelně scházel k nácvikům.

Původně si kytličtí hasiči říkali, že by se svým tanečním číslem vystupovali jen na hasičských nebo obecních akcích, případně to naučili své kamarády. To se jim ale zdálo škoda, k nápadu s pořádáním hromadného tančení a pokusu o český rekord v počtu tančících příslušníků IZS tak byl už jen kousek. Ten bude rozdělen do dvou kategorií – podle počtu jednotek a podle počtu tančících. Na to, zda se opravdu bude jednat o český rekord, bude v Hradčanech dohlížet Agentura Dobrý den z Pelhřimova, která české rekordy zapisuje.

Přestože do pokusu zbývají ještě téměř dva měsíce, už nyní se v kytlické hasičské zbrojnici schází první přihlášky. A to nejen od dobrovolných a profesionálních hasičů. Zatancovat si chtějí například i policisté z Prahy nebo Český červený kříž ze Šluknovska. Jednou z jednotek, která se k tanečnímu rekordu přihlásila, je ta z Mikulášovic. „Děláme hasičské fontány, se kterými jsme se účastnili několika rekordů, a přišlo nám fajn se do takové věci zapojit. Jsme pro každou srandu. Kluci navíc přes zimu trochu přibrali a potřebují, aby se trochu hýbali,“ vysvětluje velitel mikulášovických Petr Jehlička.

Na účastníky pokusu čeká náročný víkend. Na pátek 16. července je připravený společný trénink, hromadný nácvik je připravený na sobotní dopoledne. Odpoledne 17. července by se pak měl uskutečnit samotný pokus o rekord. „Zatím počítáme s tím, že budeme v Hradčanech. Vzhledem k tomu, že je ale potřeba zajistit ubytování pro účastníky, máme připravenou záložní variantu, pokud by to s letištěm nevyšlo,“ dodává Havránek.