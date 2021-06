Na pomoc jižní Moravě, kde ve čtvrtek 24. června udeřilo tornádo, vyjeli ještě v průběhu noci dobrovolní hasiči z Kytlic na Děčínsku.

Hasiči z Kytlic pomáhají v Moravské Nové Vsi. | Foto: Hasiči Kytlice

"Je to tu jak po válce. Šílené. Domy jsou rozbité, převrácený kamion, zdi jakoby rozstřílené, jak do nich vítr vrážel nejrůznější předměty," popisoval po příjezdu do Moravské Nové Vsi velitel kytlických hasičů Jan Havránek.