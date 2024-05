Součástí letošního happeningu bylo symbolické vyznačení rozbitého povrchu v okolí Komenského pomníku bílou barvou. Nechyběly ani výstupy z průzkumu chování lidí na náměstí nebo hudební vystoupení, do kterých se kromě sborů, jednotlivců a kapel ze škol z náměstí zapojila také školní skupina ze Základní školy Na Stráni. „Od podzimu 2021 se společně se skupinou studentů zabýváme Komenského náměstím v Děčíně. Dílčí kroky se podařilo realizovat, ale je to pořád hrozně málo. Víme o tom, ale posun byť je v malé věci nás stojí velké úsilí, protože vše je většinou spojeno s velkou mírou byrokracie,“ hodnotí dosavadní průběh projektu učitel z gymnázia Martin Nosek. Studenti společně s ČVUT připravili 3D model současného stavu náměstí, v příštích měsících by se pak měli zaměřit na vize proměny náměstí.