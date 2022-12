„Je to pro nás zpětná vazba, jak lidé rekonstrukci vnímají, jak se jim tam líbí. Je to taková protiváha odborné ceny Obce architektů,“ řekla ředitelka děčínského zámku Miroslava Poskočilová.

Rekonstrukce glorietu v Růžové zahradě získala prestižní cenu Obce architektů

Zámek se snažil sám aktivně získat co nejvíce hlasů, po celém rozlehlém areálu proto jeho správa rozmístila cedulky s QR kódy, ty byly v letním kině i v zámecké restauraci. Zároveň na hlasování upozorňovala na sociálních sítích. „Gloriet je korunou Růžové zahrady a Růžová zahrada je korunou děčínského zámku. Jsou z něj nejkrásnější výhledy na město, je to jedno z nejpopulárnějších míst, kde se fotí svatebčané po obřadu,“ řekl při předávání ceny v Národním divadle primátor Děčína Jiří Anděl, který si cenu převzal z rukou herce Milana Šteindlera.

Zdroj: Obec architektůPod rekonstrukci glorietu je autorsky podepsaný děčínský architekt Tomáš Efler, který v minulosti pracoval také obnově jižních zámeckých zahrad. Kromě samotné stavby prošly restaurátorskou dílnou také barokní sochy, část z nich nahradily kopie. Ty byly vytvořené z kamene ze stejného lomu jako několik staletí staré originály.

„Pomocí tečkovacího kříže přenášíme každý bod z původní sochy na kámen, ze kterého vzniká replika. Pak se to seká na centimetr podkladu a teprve poté se přechází na detaily,“ vysvětloval letos v létě postup při tvorbě replik sochař Jarmil Plachý, který se podílel také například na restaurování sochy poutníka ve Sloupu.

Růžovou zahradu opět zdobí sochy, kámen na repliky dorazil z lomu u Pirny

Opravou glorietu ale práce na již téměř třicet let trvající obnově zámku nekončí. Před městem jsou v dohledné době dvě velké investice za desítky milionů korun. Plánuje navrátit Růžové zahradě její původní podobu, pustit se chce také do rekonstrukce Dlouhé jízdy, která je nejdelší přístupovou cestou na zámek v Česku. Právě ta má k realizaci blíže, město již požádalo o dotaci. V dotačním řízením Děčín postoupil do druhého kola a pokud uspěje, mohla by složitá rekonstrukce začít na podzim v roce 2023. Trvat by pak měla jeden až dva roky.

Proměnou by měly projít také jižní zahrady, kde správa zámku plánuje umístit téměř tři metry vysoké konstrukce na popínavé rostliny. „Oslovili jsme zahradní architekty. Cílem je, aby v jižních zahradách vzniklo více zákoutí, kde budou mít lidé chuť se zastavit a vyfotit. Nové úpravy nabídnou také nová stinná místa, která nyní v jižních zahradách chybí,“ dodala Poskočilová.