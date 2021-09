Děčínský zámek chystá i na podzim bohatý kulturní program. Uskuteční se Caveman, ochutnávka vín i další akce. Také Růžová zahrada láká. „Je tu nově možnost symbolické adopce růžových keřů. Máme už asi 140 adopcí. Lidé to dávají jako nevšední dárek, chodí se na svůj keř koukat, pečovat o něj. Pro novou sezonu bychom rádi nabízeli ještě o něco více nevšedních zážitků na zámku, jako může být romantický večer pod glorietem s večeří a obsluhou v kostýmu nebo příležitost pro zasnoubení pod glorietem,“ dodala Miroslava Poskočilová.

Růžová zahrada, v níž v minulosti bylo až 2000 druhů růží, vznikla u děčínského zámku v 70. letech 17. století během barokní přestavby vedené Maxmiliánem Thunem. Gloriet pak nad městem bdí od 90. let 17. století. Zajímavostí ojedinělé stavby, ke které si šlechta chodívala odpočinout, je také dlouhá chodba, která vede až do kostela Povýšení sv. Kříže. Utajeně, bez zájmu poddaných, tak šlechta mohla chodit na mše.

Samotná obnova glorietu vyšla městskou kasu na zhruba 13,5 milionu korun, Děčín ale musel vydat další peníze na nečekané komplikace. Objevily se totiž statické poruchy stavby i masivu a město je muselo nechat zabezpečit. „Prohlídkou jsme zjistili, že masiv pod glorietem vykazuje závažnou poruchu. Museli jsme tedy přistoupit k sanaci, bez které by byla existence glorietu ohrožena,“ přiblížil Anděl. Kompletně obnova i se zabezpečením stála zhruba 20 milionů korun.

Na ochozech ještě pár soch chybí, kompletní výzdoba se má vrátit do jara 2022. „Do budoucna připravujeme také rekonstrukci sala terreny s unikátními freskami a Dlouhé jízdy,“ prozradil Anděl.

Rozkvetlá Růžová zahrada s glorietem a dechberoucím výhledem na Děčín je dlouhodobě nejnavštěvovanější částí zámku. Ročně tam zavítá více než 25 tisíc turistů, výletníků i místních. „Neexistuje snad nikdo, kdo by měl v Děčíně svatbu a neměl odsud fotku. Neexistuje myslím publikace o městě, kde by gloriet nebyl. Jsme moc rádi, že se tato velevýznamná část Děčína vrací k normálnímu životu,“ přivítal znovuotevření Glorietu primátor Jiří Anděl. „Děčín a zámek mohou opět ukázat svůj šperk,“ pokračoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.