Nechceme dělat jenom výstavy, chceme okolo Cifry vytvořit komunitu, aby sem lidé rádi jezdili. Máme v plánu zde dělat rezidence, kdy tu bude třeba dva týdny ubytovaný umělec a pak zde něco zanechá. Chceme pořádat sympózia, nabídnout prolínání mnoha uměleckých směrů,“ říká o nové doubické galerii Cifra jeden z jejích spoluzakladatelů Jaroslav Prokopec.

Otevřeli jste v Doubici novou galerii Cifra. Proč Cifra?

Rozálie Prokopcová: V lidové architektuře znamená cifra ornament. Přišlo nám zajímavé na ten objekt dát ornament v jiné podobě.

Lukáš Kopp: V umění je ornament spornou záležitostí. Někdo jej vyzdvihuje, jiní je zase zatracují. Chtěli jsme tím do těchto rozporů v umělecké sféře hodit tak trošku vidle.

Galerie Cifra



Galerie Cifra je unikátní výstavní prostor v Doubici, který vznikl přestavbou bývalých stájí na galerijní prostory. Zaměřit se chce především na současné umění, zároveň chce nabízet přesahy mezi hudbou, výtvarným uměním nebo performancemi. Pravidelně chce nabízet výstavy nejen českých, ale i zahraničních umělců.

Cifra vznikla v bývalých stájích. Co vše zde bylo potřeba upravit?

Jaroslav Prokopec: Když to řeknu v nadsázce, vyhnali jsme koně na louku a udělali pěknou podlahu. Při pohledu zvenku jsme chtěli zachovat původní podobu staré dřevěné stáje, uvnitř jsme chtěli mít bílou krychli, která je ideální galerijním prostorem. Takže jsme interiér vyčistili od veškerého vizuálního smogu, který rozptyluje při vnímání výstav.

Lukáš Kopp: Samotné rozhodnutí o tom, že chceme galerii, bylo poměrně rychlé. Následný proces přerodu stájí v galerii byl už delší, to trvalo přibližně rok.

Nikola Lourková: Nejdřív jsme museli vykydat hnůj po koních (smích). Kluci pak museli motorovou pilou vyřezat boxová stání pro koně. Původně jsme je chtěli zachovat, ale nakonec jsme rozhodnutí změnili. Díky tomu se prostor galerie krásně otevřel a podařilo se nám dosáhnout kontrastu, o který jsme stáli. Tedy zvenku stáj, uvnitř galerie. Boxy pro koně jsme ale nevyhodili, takže se tam možná jednou vrátí.

Takže po domluvě, že si otevřete galerii, nebyla žádná jasná představa o její vizuální podobě?

Rozálie Prokopcová: Všechno vznikalo za pochodu. Líbí se nám, že jsme s tím prostorem mohli pracovat tak, jak se nám nabízelo. Bylo to celé spontánní.

Jaký to byl pocit, když starosta Doubice Jan Drozd v sobotu slavnostně přestřihl pásku a galerie přivítala první návštěvníky?

Rozálie Prokopcová: Byla to radost, spolupracovali jsme s lidmi, které máme rádi. I když to nebyla jednoduchá práce a trvalo to dlouho, tak to máme za sebou. Když jsme v sobotu před vernisáží vytírali podlahu, tak jsme se na sebe smáli, protože jsme konečně přestavbu dotáhli do konce. Na to jsme čekali celou dobu a zdálo se nám to nekonečné.

Lukáš Kopp: Určitě bych chtěl poděkovat Petru Písaříkovi, který je věhlasný umělec, vystavuje po velkých galeriích v Čechách, a přesto byl ochotný s námi do té první vernisáže jít. Po tom všem je neuvěřitelný pankáč, že do toho šel. Klobouk dolů, protože nám pomohl Cifru nastartovat a dostat ji do povědomí široké veřejnosti.

Všichni jste Pražáci, co vás vedlo k tomu otevřít galerii zrovna v Doubici?

Jaroslav Prokopec: S Rozálkou máme k Doubici blízko, máme tu vlastně kořeny. Já jsem zde vyrostl. Máme pocit, že Doubice má potenciál pro kulturní růst. Chceme tu vytvořit protipól pragocentrickému galerijnímu provozu.

Nikola Lourková: V Doubici ani v okolí žádná galerie, která by vystavovala současné umění, není. Přišlo nám jako super nápad přivézt to, co se děje v Praze, na sever Čech.

Lukáš Kop: Je tu také blízko do Německa, prakticky sousedské sepětí. Takže chceme navázat spolupráci i s umělci od sousedů.

Už zaznělo, že se chcete zaměřovat na současné umění. Máte již vyhraněný druh, například malířství nebo sochařství?

Rozálie Prokopcová: Nebudeme se nijak vyhraňovat, vystavovat chceme od každého trochu, udělat takový průřez.

Jaroslav Prokopec: Studovali jsme nebo studujeme umění a díky škole jsme získali řadu kontaktů na lidi, kteří vystavují i v jiných městech. Ty chceme k nám do Doubice přilákat. Všichni jsme intermediální umělci. Jsme takoví chameleoni, kteří využívají postupy nabízené nejrůznějšími druhy umění. Idea je podstata.

Jakým způsobem bude Cifra fungovat? Bude ji možné navštívit jako jiné galerie denně?

Jaroslav Prokopec: To ne. Bude fungovat spíše na principech happeningů. Uskuteční se tu koncert, buď ve venkovním prostoru, nebo v sousední Fabrice, a k tomu bude výstava. Vždycky bude trvat dva nebo čtyři dny, rozhodně ne měsíc, jak bývá zvykem. K tomu máme několik důvodů. Především by pro nás bylo nemožné zde udržet výstavu v zimních měsících a bylo by to pro nás neproduktivní. Hodně se ale chceme prezentovat přes sociální sítě, díky kterým můžeme zasáhnout daleko širší publikum. Když jsme viděli účast na naší první vernisáži, tak se nám potvrdilo, že je tento region hladový po kulturním dění.

První úspěšnou výstavu máte za sebou, máte naplánované již další?

Rozálie Prokopcová: Příští výstava se uskuteční na konci října, kdy v Cifře bude vystavovat malíř Aleš Zapletal. Máme připravenou již i listopadovou výstavu, to k nám přijede malířka Marie Ládrová zaměřující se na velkoformátové akvarely. Ta přijede do Doubice asi již dva týdny před výstavou a bude zde tvořit díla s místní tematikou, která pak vystaví. Na její vernisáž je zároveň naplánován koncert Konstantina Ruchadze.

Jaroslav Prokopec: Kromě toho připravujeme vzpomínkový večer na Karla Kryla, který se měl původně uskutečnit už na jaře, ale kvůli nejrůznějším omezením jej nebylo možné uspořádat. Večer by měl být součástí vernisáže Aleše Zapletala.

Dělat takhle krátké výstavy musí být náročné.

Jaroslav Prokopec: Je to tak. Ale nechceme dělat jenom výstavy, chceme okolo Cifry vytvořit komunitu, aby sem lidé rádi jezdili. Máme v plánu zde dělat rezidence, kdy tu bude třeba dva týdny ubytovaný umělec a pak zde něco zanechá.

Prostranství před Cifrou nebo i sousedící louky nabízejí prostor pro venkovní akce. Počítá se s něčím takovým?

Jaroslav Prokopec: Máme tu vysazený nový jabloňový sad, bude se tu dělat velká permakulturní zahrada, která bude veřejně přístupná pro rozjímání nebo natrhání si čerstvých bylinek nebo ovoce. Připravuje projekt japonské výsadby lesa, kde by mohl vzniknout coworkingový prostor v lesním amfiteátru. Bude tam světlo, bude tam wifi, bude tam velký stůl pod přístřeškem. Budou tam tak moci jezdit digitální nomádi a tvořit v sousedství galerie. Chceme propojit více podobných sfér.

Rozálie Prokopcová: Přemýšlíme také o sochařském sympóziu, protože máme k dispozici spoustu pískovcových bloků. Chtěli bychom nalákat sochaře, aby je zpracovali a následně svá díla zde zanechali.

Jaroslav Prokopec: A vlastně se tím tak trochu vrátíme ke kořenům Fabriky, která začala na tom, že na AVU neměli dočasně sochařské ateliéry a tak sochaři tvořili v Doubici. A stejně jako Fabrika vznikala bez nějakého jasného konceptu, tak stejné to bude i u Cifry.