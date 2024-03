Na jasný termín čekal celý region několik měsíců. Správa národního parku si nechala zpracovat expertízy, po jejich vyhodnocení rozhodla o dalším postupu. Posudky vycházely z údajů získaných při loňské experimentální těžbě zasažených stromů nad Edmundovou soutěskou . Podle odborníků potřebuje příroda dostatek času na regeneraci a případný zásah v celém čtyřkilometrovém úseku by přírodně nejcennější část národního parku zcela zničil. „Dosud stojící stromy zasažené požárem udržují vláhu na exponovaných jižních svazích Edmundovy soutěsky i Gabrieliny stezky. Jsou domovem mimořádně pestrého množství hmyzu, v jejich dutinách hnízdí ptáci a využívají je i netopýři. Kácení by tento křehký život výrazně poškodilo. Těžební práce by narušily slabou půdní vrstvu mechů a semenáčků místních dřevin, která se na požářišti vytvořila. Ta je základem nové generace lesa, která patří ke zdejším nejpřirozenějších porostům,” vysvětluje ředitel správy národního parku Petr Kříž. Těžební zásahy by zhoršily také stabilitu skalních bloků.

Na co nejrychlejší otevření Edmundovy soutěsky i Gabrieliny stezky tlačí podnikatelé i samosprávy z regionu. Například Hřensko kvůli uzavření Edmundovy soutěsky ročně přichází o desítky milionů korun, příjmy z této oblíbené turistické atrakce tvořily v minulosti 75 až 80 procent obecního rozpočtu. I díky tomu si například mohlo dovolit převzít kostel, opravit jej a osadit novými zvony. Pro většinu vesnic s necelými třemi stovkami obyvatel nemyslitelná věc. Jak tento obří finanční výpadek Hřensko vyřeší, bude jasné ke konci března, kdy budou zastupitelé schvalovat rozpočet na letošní rok. „Je to pro nás špatné, nemáme z toho radost, ale nic s tím nemůžeme dělat. Navíc to neznamená, že se za tři roky začne něco dělat a vše se otevře, ale jen to přehodnotí a může to být zavřené další roky,” řekl Deníku místostarosta Hřenska Robert Mareš.

Případ rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku míří opět k soudu

Šetřit začalo Hřensko už loni a začalo osekávat některé své výdaje, místo dvou strážníků má nyní jen jednoho. Nadstandardně obec financuje také hasiče. „Zvykli jsme si na nějaké příjmy a tomu jsme uzpůsobili naše činnosti a investice. Stejně jako u strážníků, tak i u hasičů, kteří patří k nejlepším v republice, suplujeme stát, který nám na to ale peníze nedá,” dodává hřenský místostarosta.

Přesto by se ještě letos mohla otevřít další část stezek v soutěskách. Správa parku počítá s tím, že pročistí cestu od Mezního můstku až ke srubové stavbě u horního přístaviště Edmundovy soutěsky. V těchto místech požár řádil minimálně. Kdy přesně bude možné ke srubu projít, zatím není jasné, dřevorubci se budou moci pustit do práce nejdříve po skončení hnízdění ptáků. Správa zároveň přislíbila, že se i o uzavřené cesty bude starat a průběžně je prořezávat, aby je během pěti let od požáru příroda zcela nepohltila.

O možnost průchodu místy zasaženými nejrůznějšími kalamitami se zajímá také ministerstvo životního prostředí, které připravuje novelu zákona umožňující navštívit taková místa na vlastní nebezpečí. „Tato úprava zákona bude obdobná té, která platí například v sousedním Sasku. Chceme tak, stejně jako je tomu v Saském Švýcarsku, citlivě vyvážit zájem na zajištění bezpečnosti návštěvníků a zájem na ochraně zvláště chráněných území, ve kterých jsou preventivní zásahy limitovány,” vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Mohlo by vás také zajímat: Na Kvádrberku pokáceli přes desítku stromů. Kvůli špatnému stavu hrozily pádem