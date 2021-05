"Krátce po půl šesté jsme byli přivoláni do Františkova, abychom vylovili hada z řeky," potvrdil mluvčí hasičů Lukáš Marvan zásah u mrtvého, přibližně dvoumetrového hada.

Že se nejedná o zvíře běžně se ve střední Evropě vyskytující bylo zřejmé již na první pohled z barvy plaza, jeho žluté zabarvení u jezu nebylo možné přehlédnout. Je tak možné, že se osudem pravděpodobně anakondy bude zabývat i policie. Především s ohledem na to, jak se had do řeky dostal. Tedy jestli někomu unikl z legálního chovu, nebo zda se nejednalo o černý chov.