FOTO, VIDEO: Vichřice udeřila. Tisíce lidí byly bez elektřiny, hasiči nestíhali

Děčínsko – Po desítkách počítali výjezdy během nedělního řádění vichřice hasiči na Děčínsku a Šluknovsku. Plné ruce práce měli také energetici, na mnoha místech elektřina nešla až do nedělního večera.

Jen do nedělního poledne vyjížděli hasiči k téměř stovce popadaných stromů. V samotném Děčíně jich bylo okolo třicet, v České Kamenici přibližně patnáct. Další desítky jich byly na Šluknovsku.

BRUTÁLNÍ NÁŘEZ

„Želenice dostaly brutální nářez, prošel jsem si většinu škod a je toho dost, Jeden panelák má zničenou střechu, její zbytky jsou až na pozemku mateřský školky, poškozenou střechu mají i obě budovy zdravotního střediska,“ řekl Deníku David Boura z Děčína.

Zasažené byly i další části města, stromy spadly i na Starém Městě nebo na Letné. Nikoho ale naštěstí nezranily.

Dramatická situace byla v obcích, které jsou obklopené lesy. Jednou z takových vesnic je i Doubice, kde u jedné z chalup vichřice odnesla garáž.

„Žiji tady devět let, ale tak zlé to nikdy nebylo.,“ řekl Deníku Filip Molčan z Doubice, který se při cestě do Děčína musel kvůli neprůjezdné silnici vracet. Na Kyjov totiž neprojel. A podobných míst bylo na Děčínsku a Šluknovsku během neděle několik desítek.

Úplně neprůjezdná byla silnice na Hřensko, kterou zatarasily stromy. Projet nebylo možné ani do děčínských městských částí Velká Veleň nebo Chlum.

„Hodně toho bylo také kolem Chřibské, tam ležely na zemi i dráty elektrického vedení. Hlavní silnice ale byla průjezdná,“ dodal Molčan.

Neprůjezdné byly i některé železniční trati na Děčínsku. Spadlé stromy zastavily vlaky především na Šluknovsku, provoz zastavili železničáři i na trati z Děčína do Německa.

Navíc od Drážďan ve směru na Berlín vlaky kvůli vichřici také nejezdily. Jednotlivé mezinárodní spoje tak nabíraly desítky minut zpoždění, pokud je dráhy úplně neodřekly. Do odpoledních hodin se ale podařilo na českém území všechny problémy na železnici vyřešit a vlaky se opět rozjely.

VIDEO

Stromy ale nepadaly jen na silnice nebo železnici, problémy dělaly také energetikům, kteří vyhlásili v kraji kalamitní stav. Kvůli výpadkům byly tisíce domácností bez elektřiny.

BEZ ELEKTŘINY JSOU CELÉ ČTVRTI I OBCE

„V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet a subdodavatelských firem. Poruchy se místy daří odstraňovat, nicméně stále trvající silný vítr stěžuje práci především v lesních úsecích, kdy hrozí pád stromů a větví nejen do vedení, ale také na naše pracovníky a techniku,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Bez elektřiny tak bylo několik částí Děčína včetně sídliště na Starém Městě nebo centrální části okolo Masarykova náměstí. Lidé si neposvítili ani na Staré Olešce nebo v Růžové. Výpadky byly prakticky ve všech obcích.

Kvůli bezpečnosti byla od rána uzavřena děčínská zoologická zahrada, kde vítr polámal řadu stromů a hrozilo zranění návštěvníků.

„Zvířata jsou v pořádku,“ uvedla ředitelka zoologické zahrady Kateřina Majerová. Kromě zoologické byly v Děčíně neděli zavřené také hřbitovy na Folknářích a na Škrabkách.

Ty jsou totiž stejně zoologická zahrada v lesoparcích. Na hřbitovech navíc hrozilo, že nápory větru nevydrží náhrobní kameny, které by mohly někoho zranit.

VYHNĚTE SE PARKŮM, VAROVALY RADNICE

Magistrát doporučil lidem omezit také procházky v lesoparcích na Pastýřské stěně, kde spadlo několik stromů přes silnici mezi zoo a restaurací, nebo na Kvádrberku. Rumburská radnice pak z bezpečnostních důvodů rovnou uzavřela pro veřejnost Park Přátelství.

Vichřice ale zasáhla i ty, v jejich nejbližším okolí žádný strom nespadl. Zavřeno měly například obchody nebo restaurace, které nemohou bez elektřiny fungovat.

Problémy měly také někteří mobilní operátoři. Po výpadku elektřiny a domácího připojení k internetu lidé totiž začali více využívat mobilní připojení. Dovolat se nešlo například v Benešově nad Ploučnicí.

„Od rána od šesti hodin nešla elektřina. Síť 4G od Vodafonu byla přetížená,“ řekl Zdeněk Rác, který má v Jiříkově na starosti provoz bezdrátového připojení na internet. To ale kvůli poruchám na elektrickém vedení nefungovalo.