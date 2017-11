FOTO, VIDEO: V národním parku jsou škody jako po Kyrillovi

Kyjov - Turistické cesty budou v Českém Švýcarsku neprůchodné ještě jeden až dva týdny.

Cestu Kyjovským údolím v Českém Švýcarsku přehrazuje červenobílá páska. Jen o pár desítek metrů dál je již vidět zkáza, kterou způsobila víkendová vichřice. Všude leží desítky vzrostlých stromů, silnice je neprůchodná.



„Chtěli jsme jít dát k Obere Schleuse. Ale že to bude tak zlé jsme nečekali,“ byla překvapená dvojice německých turistů, která se ve středu dopoledne zastavila u velkého polomu v Kyjovském údolí.



A nejsou jediní. Podle dřevorubců, kteří turistickou stezku do Zadní Doubice a do sousedního Německa postupně prořezávají, lidi nezastaví ani pásky, ani popadané stromy.

„Jsme tu od úterního rána a za tu dobu tady mohlo projít tak čtyřicet lidí. Někteří se najednou objeví i proti nám z polomu,“ řekl jeden z dřevorubců.

Toho spolu s jeho kolegy čeká v příštích týdnech pořádná porce práce. Podle mluvčího správy národního parku Tomáše Salova je severovýchodní část Českého Švýcarska tou nejpostiženější.



„Podle střízlivých odhadů spadlo v národním parku přibližně 5 000 metrů krychlových dřeva. Je ale možné, že konečné škody budou ještě vyšší,“ přiblížil následky vichřice v Českém Švýcarsku Salov s tím, že se škody blíží těm po řádění Kyrilla před deseti lety. Tehdy v národním parku padlo k zemi přibližně šest tisíc kubíků dřeva.



Stejně jako tehdy, tak i letos ničil velmi silný vítr především smrkové lesy, v těch je v národním parku přibližně 90 procent všech škod napáchaných nedělní vichřicí.





Některé stromy vichr vyvrátil, jiné ulomil v několikametrové výšce. Popadané a ulámané stromy musí správa parku dostat co nejrychleji z lesa. Pokud by je neodvezla, hrozila by příští rok vzhledem k množství spadlých stromů velká kůrovcová kalamita.

„Díky přicházející zimě nemusíme s odvozem stromů tak spěchat. Ale rozhodně nechceme nechat kůrovce do stromů nalétnout,“ řekl Tomáš Salov s tím, že stromy v nepřístupných místech pouze odkorní a nechají ležet.



Některé cesty jsou již prořezané, přesto správa národního parku stále nedoporučuje, aby lidé do lesů České Švýcarska chodili. Ve výškách totiž mohou být ulámané koruny stromů, případně mohou být vyvrácené kmeny ještě zavěšené o jiné stromy. Ty mohou kdykoliv i při slabším poryvu větru spadnout.



„Cesty by měly být průchozí během jednoho nebo dvou týdnů. Odstranění všech následků větrné kalamity bude trvat až několik měsíců,“ dodal Tomáš Salov.