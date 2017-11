FOTO, VIDEO: Hasiči cvičili v kyjovských lesích

Kyjov - „Jsem tady v lese v Kyjově a kamarádka spadla a nemůže vylézt zpátky,“ ozvalo se po desáté hodině dopolední v sobotu 18. listopadu na tísňové lince hasičů. Naštěstí se jednalo jen o předem naplánované hasičské cvičení.

„Šly jsme na Kyjovský hrádek, po zelený, jsme tady nahoře, na takový skalce, u lavičky,“ uvedla dále oznamovatelka celé události. Lesy kolem Kyjova na Krásnolipsku jsou totiž rozsáhlé a pátrání po zraněném člověku bez zjištění podrobnějšího místa by pravděpodobně zabralo několik hodin.

Na místo během několika málo minut vyjely dvě jednotky – dobrovolná z Krásné Lípy a profesionální z Varnsdorfu. Za půl hodiny od ohlášení už vyděšená figurantka uviděla první hasiče prodírající se úzkým skalním terénem – ti to ale měli těžší, než běžní turisté.

Protože se jednalo o pád osoby z výšky v nepřístupném terénu, museli hasiči veškeré vybavení nést s sebou na zádech a v rukou. Kromě „běžného“ lezeckého vybavení v podobě lan a karabin na Kyjovský hrádek museli dopravit i specializované pomůcky pro záchranu osob.

Samozřejmostí byl krční límec pro stabilizaci krční páteře, pro jistotu s sebou hasiči měli i stabilizační páteřní vestu Kendrick – v případě vážného zranění do ní člověk může být zafixován tak, aby nedošlo během transportu do sanitky či vrtulníku k dalšímu zranění.

Vzhledem k tomu, že se tentokrát jednalo „jen“ o otevřenou zlomeninu dolní končetiny, využili hasiči horolezecká nosítka Sked v kombinaci s vakuovou matrací. Ta člověka kompletně „sevře“ a zraněná osoba je tak chráněna proti dalším nežádaným pohybům při přenosu k zdravotníkům.

Naštěstí z Kyjovského hrádku vedou dvě turistické cesty a pro transport k sanitce hasiči zvolili volnější a širší trasu. Ani tak ale neměli práci jednoduchou – mokré větve klouzaly a cestu komplikovalo i několik popadaných stromů.

Se vším si ale zasahující hasiči bez větších problémů poradili a přibližně za hodinu od zahájení zásahu dorazili se zraněnou osobou na zpevněnou cestu, kde by byla přeložena do sanitky a odvezena do nemocnice.

Pokud by se jednalo o ostrý zásah, v případě vážnějšího zranění by nad les pravděpodobně dorazil i vrtulník s leteckými záchranáři. Ti by pak zvážili, zda je možný transport v podvěsu. Přesně takové typy zásahů letecká záchranka nedávno cvičila ve Hřensku.

K zásahům v lesích okolo Krásné Lípy a Doubice naštěstí hasiči nemusí vyrážet často. Naposledy tam několik hodin pátrali v srpnu letošního roku - nahlášen byl totiž blíže neupřesněný pád osoby ze skály. Jak se ale následně ukázalo, celou události si vymyslela mladá dívka z Krásné Lípy.

V zimě před několika lety pak hasiči pátrali po dvou vyčerpaných dívkách, které se pohybovaly v lese v okolí Doubice. Naštěstí byly nalezeny v pořádku.

Závěrem lze všem turistům vyrážejícím do lesů doporučit aplikaci Záchranka do chytrého mobilního telefonu. Ta totiž dokáže najít pomocí GPS přesnou pozici volající osoby a je po zavolání na tísňovou linku automaticky přenesena operačnímu důstojníkovi. V mapě tak pak okamžitě s velkou přesností vidí, odkud daný zraněný člověk volá a odpadá tak náročné pátrání po přesném místě.

Michal Šafus