Ve čtvrtek 9. března 2023 se bude konat inaugurace nového prezidenta České republiky. Petr Pavel tak bude slavnostně uveden do funkce nové hlavy státu. Jeho předchůdce, Miloš Zeman, navštívil v minulosti několikrát Děčínsko. Deník na fotografiích přináší průřez těchto návštěv. Podívejte se do bohaté galerie, kde všude v minulosti Zeman byl.

Prezident Miloš Zeman na Děčínsku.

Miloš Zeman navštívil Děčínsko hned několikrát. V roce 2012, ještě než se stal prezidentem, zavítal například do Varnsdorfu, kde se setkal s občany. Tam zamířil také v roce 2015, tentokrát do firmy TOS Varnsdorf nebo Centra Panorama na besedu. Na setkání s lidmi přijel také na děčínskou Střelnici, podíval se i do firmy Valdemar Grešík nebo Benešova nad Ploučnicí. Na Děčínsko zamířil i v roce 2017, navštívil Šluknov, poobědval na Dymníku v Rumburku a následně odletěl vrtulníkem. Poslední jeho návštěva Děčínska proběhla loni v říjnu, setkal se s vedením města i lidmi na nábřeží a podíval se také do firmy Chemotex.

Miloš Zeman je prezidentem České republiky od roku 2013. Ve čtvrtek 9. března 2023 ho v úřadu hlavy státu vystřídá Petr Pavel.

Zde se můžete podívat, kde všude Zeman byl v rámci celého Ústeckého kraje:

