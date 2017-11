FOTO: Šluknovská škola ukázala veřejnosti unikátní mysliveckou tradici

Šluknov - Střední lesnická a odborná škola ve Šluknově představila veřejnosti unikátní mysliveckou tradici, tzv. Hubertskou jízdu. Průvod s kočárem, sokolníky, psovody i trubači získal na jeden den symbolickou vládu nad městem a skončil na Svatohubertské mši. Zájemci si poté prohlédli školu a specializované vybavení, které žáci při výuce používají.

Tradiční průvod na počest patrona myslivců, lesníků a matematiků Huberta připadá každoročně na 3. listopadu a v režii odborných škol se koná pouze na dvou místech v republice. Průvod tvořený kočárem s koňmi, psovody, střelci a sokolníky zastavil před šluknovskou školou, kde sv. Hubert přebral symbolickou vládu nad školou z rukou místního ředitele, a následně také vládu nad městem od starostky Šluknova, v podobě symbolického klíče od městských bran.

„Hubertova jízda je tradiční zakončení a vyvrcholení jezdecké sezóny pocházející z 16. století. Dnes už tradici dodržují pouze dvě školy v republice, organizace je velmi náročná,” říká Rudolf Sochor, myslivec a ředitel šluknovské školy. K tradici totiž patří kromě slavnostního troubení i salva z pušek, kterou je možno vypálit pouze na speciálním místě, které Šluknovští zřídili v součinnosti s policií přímo před školou.

Průvod následně pokračoval do místního kostela, kde byla sloužena Svatohubertská mše za sv. Huberta, myslivost a zdraví lesa. Je to jediná mše, kdy je povoleno vjet jezdcům na koni do kostela, stejně jako je povolen vstup psů a myslivců se zbraněmi. „Když jsme tradici před lety opětovně zaváděli, měl místní farář z přítomnosti zvířat v kostele obavy. Hned po prvním ročníku se naštěstí ukázalo, že se vše dá bez problémů zvládnout,“ pochvaluje si spolupráci s místní farou ředitel Sochor.

V rámci oslav byli žáci z třetího ročníku slavnostně pasováni do cechu lesnického a mysliveckého, konkrétně poklepáním na rameno loveckým tesákem. Dalším lákadlem pro veřejnost byl speciální den otevřených dveří, kdy si každý zájemce mohl prohlédnout prostory školy.

Kromě lesnických oborů se návštěvníkům představili studenti Bezpečnostně-právní činnosti, což je obor, který připravuje profesionály nejen pro ozbrojené složky, a který si získal během několika málo let velmi dobrou reputaci. Další větev oborů se věnuje sociální oblasti a připravuje specialisty pro sociální sféru a dnes velmi žádané pečovatele. Poslední větví na šluknovské škole jsou gastronomické obory Pekař a Práce ve stravování.

Tradiční lesnická škola v současnosti vyučuje osm oborů ve čtyřech specializovaných větvích, v učební i maturitní formě. V současné době studuje na škole kolem 400 žáků z širokého okolí.