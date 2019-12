FOTO: Skauti přivezli na Děčínsko po roce Betlémské světlo

Až z dalekého Betléma pochází oheň, který v sobotu krátce po poledni přivezli vlakem do Děčína vodní skauti. Od Prahy se pak vydali znovu vlakem přes Benešov nad Ploučnicí a Českou Lípu na Šluknovsko, odkud znovu zamířili do Děčína. Skauti ze Šluknovského výběžku pak dovezli Betlémské světlo až do Rumburka.

Betlémské světlo po roce dorazilo do Děčína. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura