FOTO: Sem nesmíte! Úřady zakazují vstupy do lesů zasažených nedělní vichřicí

Ústecký kraj - Těžaři budou spadlé stromy zpracovávat zřejmě až do jara.

„Zaplaťpánbůh, že už nerostou houby. To by bylo lidem úplně jedno, že na ně může spadnout strom,“ poznamenal při obhlídce revíru Lipská hora revírník Ladislav Jandečka. Zákaz vstupu do lesů může na některých místech trvat až do konce příštího roku.Foto: Deník / Pech Karel

Celé Rumbursko nebo některé části Mostecka či Litoměřicka. Tam všude lidé nesmí do lesů. Úřady vydávají zákazy kvůli nebezpečí pádu stromů poškozených vichřicí.



Do lesa nesmí lidé na nejpostiženějších místech regionu chodit až do konce ledna příštího roku. „Chceme se vyvarovat ohrožení lidí vstupujících do lesa. Byl bych rád, pokud by lidé nařízení respektovali a nevystavovali se zbytečnému nebezpečí,“ vysvětluje rumburský starosta Jaroslav Sykáček, proč se radní rozhodli zákaz vydat.

V lesích totiž hrozí nebezpečí i přesto, že od vichřice Herwart uplynulo už šest dnů. V korunách totiž mohou být ještě stále ulámané vrcholky stromů.

„Stromy dosud padají, půda je podmáčená, navíc fouká, takže v lesích teď není bezpečno,“ vysvětluje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová, proč největší vlastník lesů v zemi žádá jednotlivé úřady o vydání zákazu. Kromě Rumburka se to týká také Litvínova, Chomutova nebo Litoměřic.

Většina měst lidem doporučila nechodit do lesoparků už po víkendu, totéž udělala také Správa národního parku České Švýcarsko.

Lesy ČR odhadují, že mají v lesích v Ústeckém kraji přibližně 100 tisíc kubíků kalamitního dřeva, největší škody jsou na Rumbursku a Litvínovsku.

„V rámci Lesní správy Rumburk je to 50 tisíc metrů krychlových. Lesní správa Litvínov pak odhaduje škody na 20 tisíc kubíků,“ přiblížila škody po vichřici Jouklová.

Další desítky tisíc metrů krychlových polámaného dřeva leží v lesích měst nebo soukromých majitelů. Například děčínské městské lesy se musí vypořádat s tisícem kubíků popadaného dřeva, správa národního parku s pěti tisící.

JDOU JEN PO KALAMITĚ

Majitelé lesů tak nyní musí popadané dřevo vykácet a dostat ho z lesů. K tomu budou potřebovat jen ve státních lesích přes 300 velkých nákladních aut. Jedno totiž odveze nanejvýš třicet kubíků dřeva.

„Připravená těžba je samozřejmě pasé. Do konce roku a asi ještě v prvním kvartále toho následujícího půjdeme jenom po kalamitě,“ upozorňuje Petr Tendler z litoměřické lesní správy s tím, že kvůli vlhkosti bude dřevo ještě pracovat. Na Litoměřicku spadlo okolo 8000 kubíků dřeva.

Škody jsou rozptýlené, tu padlý strom, tam padlý strom. Těžaři tak budou mít práci mnohem složitější. Padlé dřevo se dá navíc zužitkovat jen částečně. „Vývrat se dá použít na řezivo, ale dvě třetiny jsou zlomy, stromy ulomené ve třech nebo pěti metrech a většinou štíplé,“ krčí rameny Tendler s tím, že takové dřevo dodavatel prodá zřejmě na palivo.