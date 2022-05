Vyhlídky u Pravčické brány nabízejí okouzlující panoramata. Někteří návštěvníci ale jsou ochotni kvůli selfie fotkám i značně riskovat. „Byl jsem u Pravčické brány s rodinou a fotil jsem okolní skály. Teprve když jsem si fotky v mobilu zvětšil, zjistil jsem, že na té skále sedí dívka, vypadalo to, že chce skočit. Až později jsem si všiml, že za ní je muž s mobilem a zřejmě ji fotí,“ vylíčil nepříjemný zážitek z uplynulého víkendu teplický fotograf a spolupracovník Deníku Milan Stryja.

Ještě ten samý den se fotografie, kvůli které dvojice riskovala zdraví svoje i lidí jdoucích po stezce, objevila na Instagramu této slečny. Teplický fotograf následně dal své snímky do skupiny zabývající se krásnými místy v Česku. Reakce diskutujících jej více než překvapila. Velká část se totiž riskujícího páru zastala a naopak odsoudila zveřejnění fotografií. „To mne hodně zaskočilo a jsem z toho smutný. Chtěl jsem upozornit na nebezpečí, kterému zřejmě nevědomě vystavili hlavně lidi jdoucí po cestě pod nimi. Stačilo omylem shodit kámen, nebo upustit mobil, a mohlo být neštěstí. Určitě jsem nechtěl nikoho udávat nebo něco podobného,“ dodal Stryja.

Podle mluvčího správy národního parku Tomáše Salova jsou podobné případy v hlavní turistické sezóně prakticky na denním pořádku. „Denně je to několik lidí, kteří na této vyhlídce přelezou zábradlí a jdou dál po skále. Netýká se to ale jen Pravčické brány, podobně se někteří návštěvníci chovají například i na Mariině vyhlídce,“ přiblížil situaci Salov.

Strážci podobné hříšníky přitom většinou nepokutují, pokud neponičí i přírodu. A to přesto, že právě u Pravčické brány poruší návštěvnický řád. Tato lokalita se totiž nachází v klidové zóně, kde mohou turisté chodit pouze po cestách. Většinou tak jejich konání skončí domluvou a upozorněním na nebezpečnost jejich touhy po skvělém snímku. „Velmi často jsou překvapení, že mohou ohrozit nejen sebe, ale i lidi pod sebou. A to nejen v případě pádu, pokud by jejich tělo zasáhlo lidi jdoucí po stezce. Na životě nebo zdraví může lidi jdoucí po stezce ohrozit i kámen uvolněný kámen nebo padající mobil,“ vysvětlil Salov.

Návštěvníci Českého Švýcarska riskují nejen vystupováním na skalní ostrohy. Neváhají si třeba sednout na zábradlí na vyhlídkách, které jsou desítky metrů vysoké. „Stačí přitom silnější poryv větru, o které na skalách není nouze, a mohou se zřítit,“ upozornil Salov.

Pokud dojde k nejhoršímu, musí k podobným případům vyrazit záchranáři s vrtulníkem. „Pamatuji si před několika lety na případ dívky, která si chtěla v Labských pískovcích pořídit fotografii pomocí selfie tyče na skále a zřítila se. Do nemocnice jsme ji přepravili s velmi vážnými zraněními,“ potvrdil mluvčí záchranné služby Prokop Voleník, že se nejedná o plané varování.