Přejet lávku přes rybník v Janově nejrychleji, nebo naopak nejpomaleji. A zároveň nespadnout do vody. Takový byl úkol závodníků při jubilejním desátém ročníků oblíbené akce v Janově. Přes necelých čtyřicet metrů dlouhou lávku stojící na plovácích se vydalo několik desítek závodníků.

Přejezd lávky přes rybník v Janově. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Děti překonávaly pontonový most na koloběžkách a kolech, dospělí pak na kolech. Ti měli, na rozdíl od dětí, které soutěžily v rychlosti, dosáhnout co nejvyššího času. A zatímco děti si s nástrahami pohupující se lávky poradily bez jediného zaváhání, velcí závodníci do vody padali nejen na kolech, ale také v poslední disciplíně, kterou byl závod dvojic v jízdě na trakaři. Po skončení závodu pak zahrála u janovského rybníka skupina Falzet.