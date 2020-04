Sazenice, chleba, uzeniny nebo třeba trvanlivá zelenina. Dlouhých šest týdnů si museli lidé z Děčína počkat, než si budou moci znovu nakoupit u svých oblíbených prodejců na farmářských trzích. Ty se vrátily na Masarykovo náměstí po uvolnění vládních zákazů tento týden ve středu.

Oči zákazníků přejížděly po sazenicích a čerstvých bylinkách. „Už jsem se nemohla dočkat, až trhy znovu otevřou. Potřebuji vysadit zeleninu na zahrádku,“ prohlásila spokojeně u jednoho ze stánků žena ve středním věku.

„Můžete mi k tomu přidat ještě ten rozmarýn, prosím,“ řekla jen o kousek vedle zákaznice zemědělci Vladimíru Zhornému z Doksan. Ten jezdí na trhy do Děčína pravidelně už deset let. S tím, že na ně lidé budou natěšení, počítal. Přesto zájem kupujících předčil i jeho představy.

Krátce před 10. hodinou už měl po necelých dvou hodinách trhu prodanou velkou část sazenic, které ve středu do Děčína přivezl. Pauza posledních týdnů pro něj byla velmi nepříjemná. A bude nepříjemná i pro zákazníky, kteří si k němu zvykli na jaře chodit pro sazenice a přes léto pro čerstvou zeleninu.

„Co nám uteklo, to už nedoženeme. Sadba se už měla prodávat minimálně měsíc, možná i šest týdnů. To jsou všechno rostliny, které se pěstují ve sklenících, takže by jim ani ranní mrazíky neuškodily,“ postěžoval si Zhorný, který ve svém stánku nabízel sazenice okurek a rajčat, bylinky nebo letničky. Pozdější výsadba se promítne také do sklizně, třeba rajčata budou podle zemědělce z Litoměřicka později.

Z velké dálky dorazil do Děčína také pekař Vladislav Pánek z podniku Branka v Rakovníku. „Ještě je brzy, takže zatím těžko hodnotit. Lidé chodí spíše k zemědělcům. Navíc musíme mít balené pečivo, takže jeho prodej je takový smutný,“ poznamenal Pánek.

Přes noc napeče každý den čerstvé pečivo a ve čtyři hodiny vyráží na trhy. Ty postupně objíždí v rámci Severočeských farmářských trhů, které se konají na deseti místech v kraji. V jeho stánku si mohou zákazníci vybrat z kváskových, škvarkových nebo speciálních chlebů, housek či koláčků.

Kromě baleného pečiva platí pro farmářské trhy také další hygienická pravidla nezbytná pro splnění podmínek postupného uvolňování vládních zákazů. Trhovci nesmí pořádat ochutnávky, musí dodržovat rozestupy mezi stánky nebo nosit rukavice. „Prodejci měli zájem o účast na trzích standardní. Některé jsme ale museli odmítnout, protože by se nám všichni na náměstí s ohledem na povinné rozestupy nevešli,“ uvedl pořadatel trhů Adam Weber ze spolku Český um – Artificium Bohemicum.

Přesto se snaží pořadatelé trhů zachovat sortiment, na který byli jeho návštěvníci v minulých letech zvyklí. I ti by měli dodržovat mezi sebou dvoumetrové rozestupy okolo stánků nebo ve frontě před placením, samozřejmostí je nošení roušky. Což se ne vždy daří. „My se je snažíme napomínat, ale určitá skupina lidí to prostě nerespektuje. Na druhou stranu se to i ti lidé učí, je to pro ně po dlouhé době poprvé, co si mohou zajít na trhy. Musí se seznámit s tím, že je dobrá vzájemná úcta a respekt k ostatním,“ řekl Weber.

Spolek nepořádá v Děčíně jen pravidelné středeční farmářské trhy, ale také tematické akce. Například vepřové hody. Podobné akce se ale nyní konat nesmí, vláda je zatím ještě nepovolila. „Chystali jsme několik akcí s programem, ale vzhledem k tomu, co se stalo, jsme je uspořádat nemohli. Doufáme, že se se nouzová opatření zmírní, že budeme moci třeba v červnu uspořádat Jahodové slavnosti,“ dodal pořadatel trhů Weber.

Vyjmutí trhů z karanténních opatření vytrhl trn z paty mnoha farmářům. Síla zájmu lidí o kvalitní potraviny pomůže farmáře a drobné výrobce doslova udržet nad vodou. Mnozí z nich nemají prodejny a vyrábějí jen pro trhy, bohužel někteří byli nuceni přihlásit se na úřad práce.

Kromě pravidelných středečních trhů na Masarykově náměstí si v Děčíně lidé mohou nakoupit od zemědělců také na prodejním místě na prostranství mezi hlavním vlakovým nádražím a obchodním domem Korál.