Dětské hřiště v lesoparku Kvádrberk je hotové. Vyrostlo na místě původního hřiště, které bylo dočasně zrušené kvůli rekonstrukci železničního tunelu v jeho bezprostřední blízkosti.

Foto: Město Děčín

Hřiště se otevřelo poslední květnový den a město jej symbolicky předalo dětem z Mateřské školy Tylova. Nechybí na něm nové herní prvky, skluzavka, houpačky nebo pískoviště, hřiště je kompletně oplocené. Děti si nové prolézačky vyzkoušely a zasoutěžily si o drobné dárky.

Hřiště přímo sousedí s tunelem, který od konce roku 2021 procházel rekonstrukcí, stejně jako trať. Stavěl se také nový železniční most do Prostředního Žlebu. "Po dokončení všech stavebních objektů, provozních souborů stavby a proběhlých kolaudačních řízeních bylo hřiště zcela nově vybudované. Herní prvky z původního hřiště nechalo město opravit, část z nich umístilo na hřiště do Želenic v ulici Školní a další použilo na vybudování malého hřiště na Lesné," informoval na webu města mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.