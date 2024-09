Dvacítku příchozích čekal zajímavý program. „Odstartovali jsme nejprve trochou teorie, kde jsme se o netopýrech dozvěděli spoustu zajímavých informací prostřednictvím dvou zajímavých prezentací,“ uvedla mluvčí Zoo Děčín Alena Houšková. Přednášky vedli zoolog Zoo Děčín Petr Haberland a inspektor Oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí Ústí nad Labem Jiří Hejduk. Jakmile zapadlo slunce a začalo se pomalu stmívat, přišla na řadu zajímavější část programu, a to hledání netopýrů v terénu pomocí tzv. bat detectoru. „Bat detector je zařízení, které se používá k detekci a analýze ultrazvukových zvuků, které vydávají netopýři během echolokace. Echolokace je proces, při kterém netopýři vydávají vysokofrekvenční zvuky a na základě jejich odrazů od okolních objektů orientují svůj let a loví potravu,“ vysvětlil další člen netopýřího týmu Ing. Pavel Benda, Ph.D., bývalý ředitel Národního parku České Švýcarsko. Pomocí tohoto zařízení se v zoo podařilo identifikovat celkem 6 druhů netopýrů. Poslední částí akce byl pokus odchytu netopýra do speciální odchytové sítě. „Tady jsme bohužel letos štěstí neměli, ale i přesto doufáme, že se návštěvníkům večer s netopýry líbil a odcházeli plni zážitků,“ uzavřel zoolog Petr Haberland.

Další akce, na kterou děčínská zoo zve své příznivce, bude součástí známého Ukliďme Česko, kdy se společně s dobrovolníky pustí do úklidu lesa kolem zoologické zahrady. Pokud se někdo bude chtít přidat a získat tak volnou vstupenku do zoo, nechť si v kalendáři zarezervuje termín 15. 9. Akci zoo pořádá ve spolupráci s Asociací strážců přírody a CHKO České Středohoří.

