/VIDEO/ Několik desítek hasičů z Ústeckého a Libereckého kraje se sjelo v pátek 21. července na letiště do Chřibské, aby si vyzkoušeli hašení s bambi vakem zavěšeným pod vrtulníkem Black Hawk, který mají pro letošní léto k dispozici.

Hasiči cvičili v Chřibské hašení pomocí bambi vaku zavěšeným pod vrtulníkem Black Hawk. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Polsko – slovenská posádka hasičům vysvětlila, co je jejich úkolem a co od nich jako piloti potřebují. Po teoretické instruktáži pak následovaly dva shozy vody, pro kterou si vrtulník letěl do Rybniště.

Vrtulníky Black Hawk pronajalo na základě požadavku hasičů ministerstvo zemědělství za přispění Evropské unie a ministerstva životního prostředí. Oproti jiným vrtulníkům, které se doposud v Česku běžně k hašení lesních požárů používaly, unese výrazně více vody – až 3 000 litrů. Za pronájem dvou vrtulníků od společnosti Heli Company na dva měsíce stát zaplatí včetně daně více než 60 milionů korun.