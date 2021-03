Jen o několik málo minut později dostala svou první dávku vakcíny od Moderny. Byla jednou z 200 lidí, kterou během své středeční cesty mobilní tým Krajské zdravotní naoočkoval. Kromě Krásné Lípy se zastavil také v domově v Jiříkově na Šluknovsku.

Když krátce po poledni přijíždí ke krásnolipskému „modrému“ domu s pečovatelskou službou bílá sanitka Krajské zdravotní, čekají na ni již senioři v přízemí ve společenské místnosti. „Lepší když umřu s očkováním než bez něj. Co se mi může stát?“ říká při čekání na první dávku Moderny jedna z obyvatelek krásnolipského domova pro seniory Zdena Bendová. Ta původně měla jít na očkování minulý týden k praktickému lékaři, ale očkování přímo v domově si pochvalovala. „Je paráda, že nám přivezli doktora. Koukám, že mladého, co si můžeme víc přát,“ dodává s lehkým úsměvem pod respirátorem paní Bendová.

Stejně jako Zdenu Bendovou nemusel k očkování nikdo přemlouvat ani Žofii Šulcovou. „Jen se mne zeptali a já jsem šla. Je to tady při ruce, nemusím nikam chodit. Mám problémy, takže by mne syn nebo nevěsta museli odvézt, takhle to bylo mnohem lepší,“ říká Šulcová. Ta se nechává očkovat především proto, aby mohla co nejdříve být bez omezení. „Chodíte k doktorům, všude na něco saháte. Já mám malou pravnučku a jsem ráda, že ji nenakazím,“ vysvětlila paní Šulcová, proč s vakcinací souhlasila.



„Na očkování šlo dneska 33 klientů a pět zaměstnanců, někteří byli již očkovaní u svých praktických lékařů. Kromě pěti nebo šesti klientů budou po dnešku mít všichni alespoň jednu dávku očkování za sebou,“ říká Romana Cupalová z městské příspěvkovky Kostka, jejíž ředitelka očkování seniorů přímo v domově zařídila. Když Kostka dostala od krajského očkovacího centra termín, bylo nutné obejít všechny klienty a vyplnit s nimi potřebné formuláře, aby samotné očkování bylo co nejrychlejší.

Pro mobilní očkovací tým to byla ten den už druhá zastávka s hromadným očkováním. „Dneska budeme mít vyočkováno přibližně 200 dávek. Právě jsme přijeli z Jiříkova, kde jsme oočkovali 147 klientů a zaměstnanců domova,“ popisuje středeční očkovací výpravu vedoucí týmu . Při své cestě najela sanitka s týmem více než 150 kilometrů. Z ústecké nemocnice vyjel ráno v 7 hodin, zpátky se vrátil okolo 15. hodiny. „Nejvíce času nám zaberou právě přejezdy, samotné očkování už jde poměrně rychle,“ dodává Stejnou trasu si pak mobilní očkovací tým zopakuje 7. dubna, kdy na ve středu očkované seniory a zaměstnance domovů v Jiříkově a Krásné Lípě čeká druhá dávka vakcíny od Moderny.



K 10. březnu bylo v Ústeckém kraji vykázáno podle údajů ministerstva zdravotnictví 50 932 očkovacích dávek, z toho 13 708 dostali senioři starší 80 let. Kompletní očkování má za sebou v této věkové kategorii 2 843 seniorů z celkového počtu přibližně 29 tisíc. Druhou dávku má za sebou v Ústeckém kraji celkem 11 399 lidí.