Neparkovat v křižovatce, dodržovat průjezdný profil tři metry a hlavně nestát na nástupních místech integrovaného záchranného systému. Hasiči vyrazili společně s odborníky z ČVUT a s republikovou i městskou policií na sídliště do Březin v Děčíně, aby si ověřili, že v případě potřeby projedou k panelovým domům. Na mnoha místech ale narazili přesto, že na legálních parkovacích plochách byla volná místa.

Když se v úterý 21. listopadu večer rozblikalo březinské sídliště majáky hasičů i policie, mnoho místních utíkalo k oknům, aby se podívali, co se venku děje. Naštěstí nešlo o ostrý zásah. Pokud by to tak bylo, měli by hasiči mnohdy problém se dostat na místo. Během testu totiž narazili na několik kritických míst. „První z těchto míst byla točna u základní školy, kde byl nejen znemožněn průjezd, ale parkující vozidla také blokovala vyhrazené plochy pro IZS, čímž by znemožnila nebo významně komplikovala potenciální zásah u přilehlých objektů,“ uvedl Lukáš Faják z HZS Ústeckého kraje. Dalším problematickým místem, kudy nemohla devítimetrová cisterna hasičů projet, byly dvě křižovatky na vrchním parkovišti v ulici Kosmonautů.

Hasiči plánují podobné preventivní akce také na dalších děčínských sídlištích, kde jsou problémy s parkováním a v případě nouze průjezdem těžké techniky. Špatně zaparkovaná auta blokují nejen cisterny, ale mnohdy neumožní také vztyčení žebříku, který je potřebný k hašení nebo záchraně lidí z vyšších pater. „Na základě výsledků budou následně ve spolupráci s dopravní komisí města Děčín navrženy navazující kroky pro zlepšení situace,“ doplnil Lukáš Faják.

