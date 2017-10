FOTO: Fotograf Deníku lákal studenty do novin

Děčín - Do třídy druhého a třetího ročníku oboru fotograf v Děčíně přijel dlouholetý fotoreportér Deníku na severu Čech Karel Pech.

Pro studenty to bylo zpestření výuky a zároveň i nalákání nových fotografů do tohoto novinářského oboru. Téměř dvouhodinovou besedu zakončila ukázka fotografické techniky, kterou používá reportér při každodenní práci. Střední školu řemesel a služeb v Děčíně opouští každý rok více než desítka fotografů s maturitním vzděláním. Většina odchází do podnikatelského prostředí a část po škole začíná pracovat v grafických studiích.