Osmý ročník má po sobotním tropickém odpoledni a večeru za sebou Rockfest na Vyhlídce ve Filipově u Jiříkova.

Ve Filipově se konal Rockfest na Terase. | Foto: Zdeněk Rác

Během něj se představily nejen kapely z Česka, ale dorazili muzikanti i ze Slovenska. Původně mělo zahrát i jedno maďarské uskupení, to ale kvůli situaci okolo covidu dorazit nemohlo. Do Filipova tak dorazilo například děčínské DC Radio, Eufory z Martina nebo Like fool z Hodonína.