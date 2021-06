Program začal v pátek 18. června od 19 hodin, kdy vystoupil Cirk La Putyka – Kaleidoskop, od 20 hodin potom v sále Lidové zahrady Varnsdorf proběhl koncert kapel Old Country Band a Malvas. V sobotu 19. června odstartovaly slavnosti v 15 hodin programem pro děti. Připraven byl skákací hrad, koncert Chytej ušima, vystoupily varnsdorfští parkouristé, Bratři v tricku nebo Václav Strasser se svou Bubbleshow.

Pro přesun slavností k divadlu se město rozhodlo kvůli protiepidemickým opatřením. Organizátoři by museli prostor rozdělit na několik sektorů. Každý sektor by musel mít svůj vstup, hygienické zázemí, občerstvení, evidenci návštěvníků pro případné trasování a další. "Z tohoto důvodu se město rozhodlo uspořádat slavnosti v menším měřítku, neboť by si návštěvníci za těchto podmínek hvězdy hudební scény, které stojí nemalé finance, neužili," vysvětlil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Další program připravují organizátoři na září, kdy by v prostoru náměstí proběhl hudební koncert některého z větších umělců hudební scény, vstupné by bylo také zdarma. Dvoudenní program v prostoru před divadlem s sebou přináší také drobné omezení v dopravě. Část ulice Partyzánů bude uzavřena a bude vyznačena objízdná trasa.