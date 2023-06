Děčín otevřel nový víceúčelový sál, který vznikl rekonstrukcí původního velkého sálu podmokelské knihovny. Radnice za jeho modernizaci zaplatila více než 12 milionů korun, projektovala jej děčínská firma Atelier Schmidt.

Děčínský magistrát má k dispozici nový velký sál, sloužit bude kromě jiného pro jednání zastupitelstva. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

O novém využití velkého sálu bývalé podmokelské knihovny se uvažovalo již několik let. Po odchodu městské knihovny do nové budovy na pravém břehu totiž neměl žádné pravidelné využití. To by se po jeho nákladné rekonstrukci, která kromě jiného zlepšila již tak dobrou akustiku, mělo změnit. Sloužit bude pro jednání zastupitelstev, případně pro akce pořádané magistrátem. Pokud v sále bude stolové uspořádání, mělo by se do něj vejít padesát lidí. Koncertní uspořádání počítá s 90 místy, dalších 40 židlí je pak na balkoně. Ten byl před téměř 100 lety postaven tak, aby z něj bylo vidět na promítací plátno. Při jednání zastupitelstva tak lidé na balkoně neuvidí na dění přímo v sále, to jim bude přenášet velkoplošná obrazovka umístěná na boční stěně balkonu.

Při jeho využití se ale počítá také s kulturou nebo vzděláváním. Právě hudebníci si při pondělním zahajovacím koncertě pochvalovali zlepšené akustické podmínky. „Současná podoba je výsledkem dlouhodobých jednání a kompromisů. Myslím si, že je to velmi důstojný a velmi přívětivý prostor,“ řekl primátor Děčína Jiří Anděl.

Původní podoba magistrátního sálu na fotografiích z roku 2019:

Během opravy zmizela drtivá většina původního, téměř sto let starého vybavení. Z něj zůstaly pouze masivní vstupní dřevěné dveře do sálu. Ve stejném duchu byly také dveře na toalety, které při rekonstrukci projektant nechal vybourat. Zmizely také dřevěné lavice ze sálu i dřevěná sedadla z balkonu, kde je nahradily obyčejné židle. Minulostí jsou i dřevěné kryty topení v sále nebo krbová římsa s kováním skrývající topení, na jejímž místě je nyní výstup z výtahu.

Rekonstrukcí sálu tak téměř skončila přestavba bývalé podmokelské knihovny pro potřeby magistrátu. Chybí doplnit strojovnu vzduchotechniky pro velký sál, bude potřeba dodělat drobnosti na toaletách a doplnit vybavení šatny, která nyní u velkého sálu není.