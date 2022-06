K uzavřenému Novému mostu se na konci června v Děčíně přidá další dopravní problém. Kraj začne opravovat silnici ze Starého Města do Boletic.

Oprava silnice začne od přejezdu na Starém Městě směrem na Boletice. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Práce by měly začít 27. června a hotovo by mělo být do konce srpna. Během letních prázdnin se silničáři pustí do opravy přibližně tříkilometrového úseku od železničního přejezdu na Starém Městě až po křižovatku s Kamennou ulicí v Boleticích. Rekonstrukce bude rozdělena do pěti etap a dopravu budou řídit semafory. Dojde také na krátkodobé přesuny autobusových zastávek.