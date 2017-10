FOTO: Chudé děti se mohou těšit na Vánoce díky štědrým lidem, pomáhá jim Kostka

Krásná Lípa – Na Šluknovsku předají každý rok pracovníci chudým dětem okolo 350 dárků.

Ačkoli si na Vánoce děti ještě nějaký čas počkají, už se všechny těší na to, co najdou pod stromečkem. Děti z chudých rodin ale nemají to štěstí, aby pod ním měly bohatou nadílku dárků. A právě pro ně se rozhodlo Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě i letos uspořádat sbírku.



Do celorepublikového projektu Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům se Kostka zapojila již pošesté jako jediná na Děčínsku. Cílem projektu je obdarovat děti z chudých rodin dárky v krabicích od bot prostřednictvím sběrného místa.



"Většinou jde o rodiny, se kterými sociální pracovníci pracují v průběhu roku, takže mají přehled o jejich zázemí i o tom, v jaké sociální a finanční situaci rodina je. Cílíme na děti, kde je těch dárků menší množství nebo téměř žádné," uvedla ředitelka komunitního centra Hana Volfová s tím, že ročně jednotlivci i kolektivy přinesou přibližně 350 krabic. Ty pak potěší stejný počet chudých dětí.

Lidé se mohou zapojit tak, že prázdnou krabici od bot jejich ratolesti naplní dárky a pečlivě ji zabalí do balicího papíru. Krabici je pak třeba označit štítkem, pro koho se její obsah hodí: zda pro dívku či chlapce a v jakém věku (0 – 17 let). Donést ji pak mohou na jedno ze sběrných míst, čímž je na Děčínsku právě Kostka. Dárky pak potřebným dětem ze Šluknovska doručí sociální pracovníci.

Do krabice mohou dárci zabalit nové nebo použité věci v dobrém stavu, které pomáhají k rozvoji talentu dítětě. Můžou to být tužky, pastelky, sešity, skicáky, vodové barvy, štětce, sportovní potřeby či knížky přiměřené věku dítěte. Dětem jistě udělá radost i hezké oblečení, plyšové hračky, dívkám panenky a bižuterie, chlapcům například nářadí nebo autíčka.



Nehodí se naopak věci špinavé či příliš opotřebované, nebo naopak příliš drahé a luxusní, aby nevzbudily u jiných dětí závist. Nevhodné jsou i potraviny, které podléhají rychlé zkáze, křehké věci, nebezpečné věci jako ostré šipky, nožíky či pyrotechnika nebo věci nehodící se vzhledem k věku uvedenému na krabici.





"Je dobré přiložit fotografii toho, kdo jim krabici posílá, případně i pohled s vánočním přáním. S plněním krabice mohou dětem pomoci rodiče, ale důležité je, aby ji plnily samy děti," doplnila Volfová.



Do komunitního centra Kostka v Krásné Lípě pak krabice mohou nosit rodiny, školy, firmy či jiné komunity od 13. listopadu nejpozději do 8. prosince. Tady je pak rozdělí a předají.



"Děti to naučí myslet sociálně – že jinde na světě jsou děti, které si také rády hrají, ale přitom jsou mnohem chudší, než ony, a že jim mohou pomoci. Ty druhé děti, které vánoční krabice dostanou, přitom zakusí, že někde na světě jsou děti, které na ně také myslí," řekl mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické Adam Šůra. Ta projekt v České republice zaštiťuje.



"Loni se do projektu zapojilo 47 sběrných míst po celé republice. Dárky putovaly do 120 lokalit a obdarovat se podařilo 9 923 rodin s dětmi," upřesnil Šůra. Dodal, že letos se zatím zapojily čtyři desítky míst.



V Ústeckém kraji lidé další sběrné místo najdou v Podbořanech v organizaci Naše Buškovice.