„Dostal jsem za úkol od mé třináctileté dcery, která byla z toho v prvních dnech války špatná, nějakým způsobem pomoci. Napadlo mne, že bychom udělali festival jídla a dáme tak Ukrajinkám možnost si vydělat peníze,“ řekl organizátor ukrajinského jarmarku Jiří Klement, který měl při celé akci připnutou stužku s ukrajinskými státními barvami. „Aby šel táta se zbraní na Ukrajinu, to ne. Ale chtěla jsem po něm, aby nějak pomohl,“ přikývla spokojeně Klementova dcera, která sama pomáhala v prodejních stáncích.Uprchlíci se zapojili nejen do prodeje, ale i do přípravy jídel.

Uvařit bylo potřeba například 100 litrů boršče, připravit stovky pirožků nebo šašliků. „Vařili jsme od pátku. Spousta těch jídel je technologicky náročných, další jsme si připravili předem, aby to odsýpalo. Třeba boršč byl za dvě hodiny pryč a ani v patnácti lidech teď nestíháme dodělávat další jídla,“ přiblížil náročné přípravy celé akce Klement u stánku, od kterého se vinula přibližně deset metrů dlouhá fronta zájemců o jídlo. Ve špičce okolo poledne byla i několikanásobně delší. Lidé si jídlo odnášeli i s sebou domů.

Než vůbec bylo možné otevřít první stánek, bylo potřeba nakoupit desítky kilogramů surovin. Na jejich nákup přispěli sponzoři akce, od kterých se nakonec vybralo o 30 tisíc korun více, než kolik bylo na nákup potřeba. Peníze utržené za prodej ukrajinských jídel tak ještě obohatí právě tento přebytek. Výtěžek pak získá sdružení Slunečnice, které má na starosti materiální sbírku pro ukrajinské uprchlíky. Těch jen v Děčíně žije více než 600.

„Ze sbírky nakoupíme především hygienické potřeby a trvanlivé potraviny, jako jsou těstoviny nebo rýže. Postupem času se čím dál víc Ukrajinců dozvídá o této možnosti pomoci, takže i spotřeba našeho potravinového skladu roste,“ přiblížila Petra Baborová ze Slunečnice. Kromě potravin nebo drogistického zboží jsou pro uprchlíky potřeba běžné věci výbavy bytu, jako jsou třeba hrnce. Ale i ty dárci do Slunečnice nosí.