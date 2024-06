Pod Sokolím vrchem jsou již desítky let dvě velké zahrádkářské kolonie, které k odpočinku využívají desítky zahrádkářů. Posledních více než dvacet let ale žili v nejistotě, zda si budou moci na svých zahrádkách užívat i v příštích letech. Při pohledu do návrhu změny územního plánu totiž okolím jejich kolonií vede 200 metrů široký koridor, ve kterém povede Folknářská spojka.

„K návrhu jsme podali připomínky. Šlo nám o to, abychom zjistili, zda zahrádky, které jsou zahrnuté v koridoru, zůstanou, nebo budou zlikvidovány,“ říká Martin Košnar ze zahrádkářské kolonie pod Sokolím vrchem.

V ohrožení bylo přibližně šest zahrádek a retenční nádrž na vodu, kterou využívají na zalévání. „Stavba silnice podle dokumentace pro územní povolení nezasahuje do zahrádkářské kolonie, ani do pozemků. Přivaděč a nádrž jsme schopni technicky ochránit,“ uklidnil zahrádkáře od Sokolího vrchu investiční referent liberecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic Martin Čulík.

Spojka zasáhne několik lokalit

O osud svých zahrad se zajímali také zahrádkáři z další osady pod Sokolím vrchem. Oproti těm z kolonie, kde má zahrádku Martin Košnar, si zahrádkáři z druhé osady pozemky nemohli koupit do svého vlastnictví. Právě kvůli možné stavbě Folknářské spojky. Pokud by nakonec byla naprojektovaná přes jejich zahrádky, bylo by je nutné vykoupit. „V lese nad námi je rybník, který můžeme do určité míry využívat na zalévání. Když se to tam naruší, zůstanou trubky v zemi, nebo budou poškozené?“ ptala se zástupkyně další zahrádkářské kolonie.

I tu mohl Martin Čulík uklidnit. „Veškeré stávající inženýrské sítě, které jsou spojené s plánovanou trasou silnice, zachováme, nebo přeložíme. Ani u vás je nezrušíme, umíme to ochránit. Povede pod komunikací a bude fungovat dál,“ řekl na projednání změny územního plánu zástupce ŘSD.

Další obavy vznesli obyvatelé části Folknář, kolem který má spojka vést do míst u bývalého motorestu nad Ludvíkovicemi. Ti se obávají zvýšené hlukové zátěže z provozu mnoha tisíc automobilů, které po této silnici již dnes projedou. Ptali se proto na to, zda při stavbě silnice dojde k výstavbě protihlukových stěn. „Před každým stupněm projektové dokumentace se vypracovává hluková studie, která vychází z norem. Ta je nyní zpracovaná pro územní rozhodnutí. Jsou tam vyhodnocena místa, kde je to potřeba řešit, například v Březinách. Na Folknářích studie nevyhodnotila, že by tam byl z tohoto pohledu nějaký problém,“ reagoval Jan Strnad z projektantské společnosti Valbek.

Folknářská spojka je jednou z nejvíce očekávaných dopravních staveb na Děčínsku. Měla by ulevit především od tranzitní dopravy Kamenické ulici, podél které žije několik tisíc lidí, je zde také škola. „Je to zcela zásadní investice pokud se týká života v Děčíně. Spojka vyvede významnou část dopravy z města a v budoucnu bude navazovat na další nové spojené na Liberec,“ řekl při projednání změny územního plánu děčínský primátor Jiří Anděl.

Podle letáku Ředitelství silnic a dálnic z letošního dubna by stavba měla vyjít na 2,3 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. „V červnu podáme žádost o územní rozhodnutí. Následně poběží další stupně dokumentace, stavební povolení a veřejnou zakázku, která by se měla soutěžit v roce 2028. Současný předpoklad je, že bychom s realizací mohli začít v roce 2029. Vše ale bude záležet na tom, jak se nám bude dařit získat jednotlivá povolení,“ popisuje vyhlídky na stavbu investiční referent liberecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic Martin Čulík.

Každá podobná stavba je poměrně problematická, je potřeba se vypořádat s majetkovými vztahy nebo s geologickými podmínkami. „Z technického pohledu je tato stavba trochu složitější, protože je tam velké stoupání. Trasou se dostáváme na hraniční limity stoupání, které povolují normy. Z geotechnického průzkumu pak plyne, že jsou tam místa potenciálně se sesuvným územím,“ doplnil Čulík.