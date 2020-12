Spolumajitel děčínské posilovny Cardio Fitness Petr Zedník pracuje v oboru už řadu let. Stejně jako jeho kolegové z ostatních sportovišť se tento čtvrtek po téměř dvouměsíční nucené pauze chystá opět otevřít. Nad opatřením, které ukládá všem cvičícím ve vnitřních prostorech povinnost nosit roušku, však kroutí hlavou.

„To musel vymyslet někdo, kdo v životě necvičil. Ať mi někdo přijde ukázat, že odcvičí celý čas v roušce a neomdlí u toho. Pokud zkolabujete s činkou nad hlavou nebo na běžeckém pásu, mohou být následky fatální,“ upozornil Zedník s tím, že se obává, že právě kvůli povinnosti mít i při sportu nasazenou roušku přijde do posilovny mnohem méně lidí.

Zdaleka tak nevyrovnají ztráty, které jim přineslo uzavření provozovny během druhé vlny koronaviru. Ta podzimní, stejně jako ta jarní, přišla totiž ve chvíli, kdy do posiloven tradičně míří nejvíce lidí. „Byli jsme od příjmů odříznutí na pět měsíců v roce. Od státu jsme jako kompenzaci dostali 500 korun na den, to je nějakých 15 tisíc na měsíc. Když si z toho odečtete sociální a zdravotní pojištění, tak vám zůstane zhruba 9500. Z toho máte zaplatit jak náklady na podnikání, tak i vlastní živobytí. To zkrátka nestačí,“ popsal Petr Zedník.

Režijní náklady na provoz tělocvičny se podle něj pohybují okolo 60 tisíc korun měsíčně. S manželkou, se kterou posilovnu vlastní, museli proto prodat auta a také část prostor, aby podnik vůbec udrželi. „Nemyslím si, že by to vláda dělala schválně, ale spíš vůbec neví, co je to normální život. Neumím si představit, že přijde třetí vlna koronaviru. Už nemůžeme potřetí zavřít,“ dodal Zedník.

Menší počet zákazníků očekává s ohledem na nařízení nosit roušku i Martin Matouš z chomutovského Tiger Relax Clubu. „Cvičení s rouškou je velmi nepříjemné a ne každý ho snese. Pokud se jedná o pomalejší aktivitu, například posilování, ještě se to dá, ale v případě, že jde o kolektivní lekci, která je nadupaná a hodně aerobní, tak tam už to problém je. My jsme schopni připravit lehčí cviky, u kterých se lidé tolik nezadýchají a budou snesitelné,“ reagoval Matouš.

I v Tiger Relax Clubu registrují ztráty, které jim vládní stopka přinesla a náhrady od státu je nepokryly. Martin Matouš tak do udržení podnikání vložil vlastní nemalé peníze, které měl ušetřené na důchod. „Náš klub vydrží, je to ale na úkor budoucnosti,“ poukázal.

V prosinci podle Matouše přijdou spíše klienti, kteří jsou zvyklí pravidelně cvičit a už nyní jsou natěšení. Velký pokles však očekává u návštěvníků, kteří přicházejí jen nárazově.

Prostory na čtvrteční návrat návštěvníků už chystá také litoměřická posilovna Bodyflex Fitness, potvrdil to její majitel Jiří Borkovec. To, že budou lidé cvičit v rouškách, si představit umí. „Na jaře jsme takto také museli fungovat. Jednoznačně se to však odrazí na počtu návštěvníků, řadu z nich to odradí. Právě na jaře byl tento rozdíl vidět poté, když se mohly při cvičení roušky sundat. Pak teprve spousta lidí přišla,“ připomněl.

Nařízení nosit roušky v posilovnách kritizovala v uplynulých dnech i prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. „Nemožnost správně dýchat a nedostatečný přísun kyslíku mohou znamenat pro mnohé cvičící zdravotní komplikace, jako je třes či dokonce mdloby. Zvětšuje se takzvaný mrtvý prostor, kdy opakovaně vdechujeme již vydýchaný vzduch a nedochází k dostatečnému odvodu vydýchaného CO2. Následně dochází k hromadění hlenu a bakterií v roušce, a ta tak už po několika minutách cvičení nemusí být účinná,“ varovala.

Upozornila také, že i velká fitness centra se dostávají na hranici přežití a ztráty v oboru za poslední měsíc překročily půl miliardy korun.