Festival Sedm divů míří do Krásné Lípy

Krásná Lípa – Cestovatelský festival proběhne příští víkend. Na akci přijedou zajímaví hosté.

Cestovatelský festival Sedm divů - 9. ročníkFoto: facebook

Na rozmanité a mnohdy šokující příběhy se mohou těšit lidé v Krásné Lípě. Koná se zde 9. ročník cestovatelského festivalu Sedm divů. Dvoudenní akci v Domě Českého Švýcarska odstartuje přednáška českého horolezce Marka Holečka.



„Sedm divů je série sedmi přednášek ve formě fotoshow. Během nich se pouští i krátké filmy či videa,“ láká Dana Štefáčková z organizačního týmu.



Horolezec Holeček vystoupí 3. listopadu od 18 hodin. Pro své fanoušky si přichystal příběh o svém celosvětovém úspěchu. Zdolal totiž více než osm tisíc metrů vysokou horu Gašerbrum ležící v Pákistánu v pohoří Karakoram.

„Půjde o letošní výkaz horolezecké činnosti i dokončení mého snu. Přivezu s sebou i knížku na prodej a plakát pro lidi zdarma,“ řekl Deníku Holeček. Na sever Čech se rád vrací. Naučil se tu lézt, což také divákům přiblíží.

Festival bude pokračovat v sobotu 4. listopadu šesti přednáškami dalších osobností. První z nich začne ve 12.30. Objevitel nejdelších pískovcových jeskyní světa a specialista na podzemní fotografii Marek Audy povypráví o výzkumných výpravách do neprobádaných míst stolových hor Guayanské vysočiny ve Venezuele. Doprovodný dokument i fotografie budou navíc ve 3D formátu.



Ve 14 hodin proběhne přednáška afrikanistky a bývalé diplomatky o cestách doktora medicíny Emila Holuba Jižní Afrikou. Autorka Marie Imbrová se jeho osudem zabývá desítky let a vydala se v jeho stopách po Africe. Tam o něm realizovala několik výstav.



Cestování z pohledu člověka odkázaného na invalidní vozík představí v 15.20 děčínský fotograf, grafik a lektor počítačových kurzů Aleš Černohous. Návštěvníci se dozví, jaká jsou úskalí i možnosti takových cest. „Je to další skvělý člověk, který si zaslouží velkou pozornost,“ míní Štefáčková.

Dvacet minut před 17. hodinou se představí výzkumný pracovník ústecké zoo Stanislav Lhota, který od roku 2005 působí na Borneu jako primatolog a ekolog.

Předposlední přednášku si připravil režisér dokumentárního filmu Archa světel a stínů Jan Svatoš. Připomene nejen životní příběh filmařů Martina a Osy Johnsonových, ale i jejich moderní myšlenky blízké idejím humanismu a ochraně životního prostředí.



Zřejmě nejdrsnější příběh bude návštěvníkům vyprávět Jan Kopka v 19.30. Pojednává o 1800 kilometrů dlouhém závodě na kolech po stezkách psích spřeženích na Aljašce v nejextrémnějších mrazech.