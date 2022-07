Úřad nedávno svěsil banner i srp a kladivo pod ním a někteří politici by tady rádi viděli něco nového. Mohl by to být i originální objekt od Adély a Kristýny. Získal jedno z ocenění v interní soutěži Fakulty umění a designu ústecké Univerzity J. E. Purkyně, která se proměnou fasády hejtmanství zabývala.

Studentky navrhly mozaiku ze skleněných krychlí. Poháněly by je motůrky, aby se několikrát za den natáčely do jiné konstelace. To by bylo pravidelně, na fasádě krajského úřadu by tak vzniklo cosi jako „ústecký orloj“. Hlavním záměrem autorek však není vytvořit hodinový stroj, ale zrcadlit město pod úřadem včetně obyvatel. „Pro lidi to může to být zajímavé a zábavné,“ je přesvědčena Adéla. „Díky neustálému zrcadlení by to byl nadčasový objekt. Měnil by se tak, jak se bude měnit město,“ dodává Kristýna.

Srp a kladivo mizí z fasády krajského úřadu. Náhrada symbolu zatím není v plánu

Mozaiku by chtěly oživit různobarevnými fóliemi. „Ústí je trochu smutné, asi za to může chemička. Chceme do něj dostat veselost,“ vysvětluje Adéla. Právě barvy podle nich kritizovali komisaři soutěže s tím, že zvolená škála není nijak spojená s Ústím a krajem. Lokální vazba prý porotcům chyběla i u celkového principu objektu, který by mohl být prakticky kdekoli. „Něco takového se nemusí zprvu vázat k místu. Ale když tam něco tak originálního vznikne, tak už si to lidé s tím místem spojují,“ reaguje Kristýna.

V soutěži nebylo uděleno první místo a na druhém a třetím místě se umístila díla jiných dvoučlenných týmů. Návrh Adély a Kristýny získal „jen“ mimořádné ocenění. Nemyslí si ale, že by tím věc skončila definitivně v šuplíku a na kraji to víceméně potvrzují. „Výsledky zhodnotí rada, aby se využily, nebo ne. Není to nic závazného, kraj může zadat pojetí štítu i někomu jinému,“ vysvětluje náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj), který soutěž spoluinicioval. Jestli na štítu budovy něco vznikne, zatím závisí na více faktorech. Realizace závisí na konsenzu v majetkových, úředních a politických věcech. Svolení s veřejným publikováním návrhu zatím ze soutěžících poskytly jen Adéla s Kristýnou.

Zamést se srpem a kladivem 30 let po revoluci? Špatný nápad, míní experti

Pro tyto studentky to byla první soutěž. Jinak je plně vytěžuje škola a drobné zakázky. K týmové práci je vedou v ateliéru. Grafici totiž obvykle později pracují ve studiích kolektivně. „Každá přemýšlíme trochu jinak, máme jiné nápady. Když všechno dáme dohromady, posuneme to dál,“ líbí se Adéle. Ve výsledku pak nedokážou rozlišit, „co je čí“. Sama Adéla by v budoucnu ráda pracovala na vizuálních identitách pro firmy či obalovém designu, například pro kosmetiku. Kristýna se našla v ilustraci, kterou zatím propojuje s klasickým grafickým designem.