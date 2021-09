Zdroj: se souhlasem Jaroslavy PavelkovéJaroslava Pavelková

Základní škola Proboštov

Většinou si děti srovnám. Někdy se uchýlím k zápisu do žákovské knížky, ale pokud nekázeň žáka přetrvává, obratem si zveme do školy rodiče (nezřídka i v doprovodu žáka) k projednání problému. Při jednání bývá veden zápis. Naštěstí u nás nemáme takový extrém, jako byl ve 3. dílu Ochránce. Ovšem pokud má dítě diagnostikovanou poruchu chování, moc pák a možností nemáme. Vesměs využíváme i asistenty pedagoga, aby například na chvíli s žákem mohli opustit třídu a dítě tam mohlo "upustit páru". Je to někdy začarovaný kruh, pokud rodiče nevědí sami, co s dítětem, a čekají, že škola vše zvládne. Je to také o důslednosti a nastavení pravidel a režimu, o přístupu k problematickému žákovi a tak dále. Nedá se to paušálně popsat. Každé dítě je jiné a na každé platí něco jiného.