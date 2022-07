Podle majitelky tamní westernové stáje El Rancho Kamily Tučkové to pro některé koně včetně těch nedávno narozených byla první cesta speciálním přepravníkem. „Ale zvládli to skvěle. Už jsou v přechodném bydlišti, za což jsem vděčná těm, co nám pomohli,“ uvedla ve středu 27. července ráno majitelka stáje, kterou ohrožuje rozsáhlý požár a kouř ve Hřensku a okolí.

O přesunu svých zvířat přemýšlela hned při prvotních informacích o požáru. Od hasičů ale dostala informace, že Vysoká Lípa v přímém ohrožení v tu dobu není. V dalších dnech se však situace začala zhoršovat. „Už jsem na nic nechtěla čekat. V pondělí v noci jsme koně převezli jinam,“ poznamenala.

Osm koní nejprve přechodně skončilo v nedaleké Jízdárně Všemily, která nabídla bezprostřední pomoc. V současné době jsou lichokopytníci z El Rancho ve vzdálenějších oblastech od požáru, v Rumburku a Hoštce. „Nejsem tam u nich. Zůstávám kousek od naší evakuované stáje. Nicméně jsme v kontaktu, takže vím, že je tam o ně skvěle postaráno,“ dodala Tučková.

Přepravit musela osm koní a dva oslíky. „Pryč ze stáje jsem i já. Sbalila jsem si pár švestek a šla. Což ale není tak podstatné. Důležité je, že je postaráno o ta zvířata, která to celé hodně stresuje. Mají díky pomoci lidí vše, co potřebují,“ řekla.

Kdy se koně vrátí na své pastviny, jejich majitelka netuší. „Je tam hodně popílku, který k nám zavál s kouřem vítr. To pro koně není dobré. Uvidím, jak rychle se to vyčistí,“ povzdychla si.

Vůbec si nepřipouští, že by se až ke stáji dostaly ničivé plameny, které by zdevastovaly majetek, jako to bylo na Mezné.

Pomocnou ruku koňákům z požárem bezprostředně ohrožených oblastí nabídla už v pondělí Jízdárna Všemily. Ta je jedna z nejbližších v dané lokalitě, situována je u Srbské Kamenice, směrem na Jetřichovice od hlavní silnice z Děčína na Českou Kamenici. I ve Všemilech už ale preventivně mají připravený evakuační plán. Nikdo neví, co může přijít.

„Doufáme, že nám to hrozit nebude. Obvolali jsme známé lidi, jestli nemají volné boxy. Jsme připraveni na to, že pokud požár a hlavně kouř, se kterým jsou největší problémy, bude dále postupovat, tak bychom se evakuovali. Což by se týkalo zhruba 40 trvale ustájených koní,“ uvedl v těchto dnech ve vysílání EquiRadia Radek Rouč, který je majitelem Jízdárny Všemily. Současně je prezidentem České jezdecké federace (ČJF).

Ta už prostřednictvím svých stránek oslovila další koňáky s prosbou o pomoc. „Vzhledem k rozsáhlým požárům v oblastech Hřenska prosíme všechny členy ČJF, kteří mohou v případě potřeby poskytnout volné kapacity ustájení či přepravy koní, aby se obrátili na oblastní sekretáře postižených oblastí, kteří případnou pomoc budou koordinovat,“ píše se na facebookové stránce federace.

Solidární pomoc v tomto směru v severních Čechách koordinuje severočeská sekce jezdecké federace. Na jejích stránkách na Facebooku se soustředí kontakty všech, kteří tuto pomoc nabízejí. Od pondělí už jich tam přibyla celá řada.

„Chci poděkovat všem, kteří tuto pomoc nabízejí. Zprávy o možné pomoci zveřejňujeme postupně v komentářích pod výzvou v příspěvku připnutém na našich facebookových stránkách hned nahoře. Jsou tam pro snazší orientaci soustředěné na jednom místě,“ uvedla za oblastní výbor severočeské oblasti ČJF Petra Svobodová.