Ceny energií rychle letí nahoru, hotely na Děčínsku musí zdražovat

Extrémní zdražování energií, tlak na růst platů, zvyšování cen například drogistického zboží. To vše musí hoteliéři na Děčínsku promítnout do cen za ubytování. Do karet jim hraje i zajímavost regionu, díky Českému Švýcarsku patří k nejvyhledávanějším lokalitám v Česku. I díky tomu si mohou zvýšit ceny.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

V některých ubytovacích zařízeních se již nyní plní rezervační systémy objednávkami na letní měsíce. Jedním z ubytovacích zařízení, na které zvyšování cen energií tvrdě dopadlo, byl hotel Lužan v Rumburku. Tomu totiž elektřinu dodávala Bohemia Energy, která loni na podzim nečekaně ukončila činnost. „Ceny jsme kvůli růstu nákladů na vstupy museli zvednou asi o deset procent. Nechtěli jsme nijak zásadně zdražovat, ale růst energií musíme do ceny za ubytování promítnout,“ vysvětluje majitel Lužanu Lukáš Bernas. Kromě toho se na vyšší ceně promítá i postupná modernizace hotelu, jako je nákup nových postelí nebo výměna sprchových koutů. To hotel kvalitativně posouvá na vyšší úroveň. Stavba jezu je opět na stole. Dokumentace má být hotová příští rok Oproti tomu v hotelu Kortus na Vysoké Lípě zatím do ceníků ubytování nezasahovali. Ale ani v této turisticky velmi oblíbené lokalitě brzké změny, právě v návaznosti na ceny energií, nevylučují. „Zatím máme zastropované ceny do konce dubna. Jak budou následně vypadat ceny, bude záležet i na vyúčtování energií. Ale již nyní počítáme s tím, že si za ně připlatíme, vyšší ceny nám dodavatel oznámil předem,“ je smířený s vyššími úhradami majitel hotelu Jaroslav Kortus. Také v tomto hotelu již běží rezervace na léto. Porovnání s předcovidovými časy zatím nemají, protože první hosty tento hotel přivítal teprve před dvěma lety. „Věříme ale, že to bude jen lepší a lepší,“ dodává vysokolipský hoteliér. V hotelu v pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě pro letošní rok zásadně změnili způsob tvorby cen. „Začali jsme využívat dynamických cen. Tedy v exponovaných termínech, o které je výrazně větší zájem, jsou vyšší. Naopak v méně vyhledávaných termínech jsou nižší. Celkově jsme ale kvůli relativně vyšším cenám nezdražovali,“ popisuje majitel Falkenštejna Jan Srb s tím, že letošní Velikonoce byly těmi nejúspěšnějšími za dobu existence hotelu. Děčínem se při závodu prohnala tisícovka predátorů, zdolali i Pastýřskou stěnu Podle jeho zkušeností zatím lidé mají chuť cestovat a i chuť za cestování utrácet. Tomu se daří držet i personál, který prošel razantní obměnou loni na podzim. „V gastru ale pořád někoho sháníte. Ať již jde o přirozenou obměnu, nebo o posílení personálu na hlavní sezonu,“ přibližuje realitu turistického průmyslu Srb. Podle Lukáše Bernase se v posledních dvou covidových letech velmi výrazně změnily rezervační návyky turistů. „Zatímco dříve si volné termíny zamlouvali i několik měsíců předem, dnes to mnohdy nechávají na poslední chvíli. Ale předpokládáme, že letošní sezona bude, stejně jako to loňská, dobrá,“ dodává majitel rumburského hotelu.

