/FOTO/ Jarní Průvan v šatníku proběhl ve čtvrtek 4. května v děčínském sídle ČEZ Distribuce. Energetici napříč Skupinou ČEZ shromáždili 70 kilogramů oblečení. Vše ještě téhož dne skončilo v azylovém Domově sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou, který spadá pod Diecézní charitu Litoměřice.

Pracovnice Domova sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou během vykládky dovezených věcí pro matky s dětmi, které zde našly svůj dočasný azyl. | Foto: ČEZ/Ota Schnepp

Kromě nejrůznějšího mírně obnošeného, zánovního i zcela nového dámského, pánského i dětského ošacení, povlečení, prostírání, ubrusů a podobně, přispěli energetici do charitativního šatníku například patnácti páry dětských bot, mezi nimiž převažovaly bačkůrky pro nejmenší, sedmi vesměs koženými opasky, jednou peněženkou, pěti páry dámských bot, třinácti kabelkami a dvěma aktovkami, osmi knihami od beletrie až po encyklopedie či deseti dámskými sety na hygienické potřeby. Mezi věcmi byla i kulma nebo pánský holicí strojek. Co se týče oblečení, poměr 60:10 kg hovořil ve prospěch žen a dětí.

„V dnešní době jsme opravdu rádi za jakoukoliv pomoc, ať již je přímo finanční, případně potravinová nebo materiální. Uvítáme vše, co můžeme dále zužitkovat ve prospěch našich matek a dětí, jimž poskytujeme azyl. Děkujeme všem, že si na nás již podruhé vzpomněli. Vloni v prosinci, zvláště před vánočními svátky, udělaly veškeré věci našim klientkám a jejich dětem velikou radost. Co se týče ošacení pro muže, máme zde i odrostlejší děti v pubertálním věku, takže vyzkoušíme a uvidíme. Co se nám nebude hodit, předáme diecézi do litoměřického šatníku pro bezdomovce,“ kvitovala vedoucí azylového domova Marcela Dvořáčková pomoc energetiků.

Předvánoční a nyní jarní Průvan v šatníku vynesly Domovu svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou více než 300 kilogramů různého ošacení, textilních doplňků, povlečení, dek, kabelek, desítky párů bot, dále nějaké potřeby pro domácnost, hygienické potřeby, sladkosti a podobně. A zatímco s letošními 10 kilogramy ošacení pro muže si dokáží v azylu poradit, loňských 65 kilogramů skončilo ve skladu Oblastní charity v Ústí nad Labem.

Hasičský kulový blesk. Na svatého Floriána dostaly tři jednotky nová auta

Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou poskytuje dočasný azyl zejména maminkám se sníženými mentálními schopnostmi, obětem domácího násilí a jejich dětem. Připravují je na přechod do budoucího vlastního bydlení, pomáhají při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky a tím i vedení k samostatnému způsobu života a péči o dítě.

Nad ženami a hlavně jejich dětmi z azylového domova rozprostřeli svá ochranná křídla také motorkáři ze Skupiny ČEZ sdružující se v dobrovolném uskupení Jednou stopou pro… Jimi vydaný nástěnný kalendář pro rok 2021 vynesl domovu 155 155 korun a jak tehdy při předávání symbolického šeku dojatá Marcela Dvořáčková uvedla, peníze použili na nákup nového vozidla. "Motoparta složená z energetiků a jejich přátel obyvatelkám domova a jejich dětem pomáhá doposud, a to celoročně ať již materiálně, potravinovou pomocí či pořádáním různých zábavných dnů pro děti," sdělil mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp.