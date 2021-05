Na cyklisty s elektrokoly myslí projekt Sev.en Energy for Bikers energetické skupiny Sev.en Energy. Rozmisťuje stanice, kde lze stroje dobít. V Ústeckém a Pardubickém kraji jich je zatím pět desítek. A během začínající sezony má být už kompletně pokryta takzvaná Krušnohorská magistrála. Další nabíječky přibudou v rámci tohoto projektu i v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Umístění nabíječek najdete na webu projektu 74b.cz

„Každý teď mluví o transformaci uhelného regionu, ale málokdo říká, co konkrétně se stane a kde. Díky projektu Sev.en Energy for Bikers se může Ústecký kraj jako jediný v zemi pochlubit kvalitní sítí nabíjecích stanic pro elektrokola s jedinečným pokrytím,“ řekla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Novinkou je nejen zvyšující se počet dobíjecích stanic, které mohou cyklisté použít zdarma.

Dobíjecí stanice pro elektrokola projektu Sev.en Energy for BikersZdroj: Sev.en Energy for Bikers„Zatímco na začátku projektu jsme osazovali nabíjecí stanice pro současné nabíjení čtyř elektrokol, ty současné mají celkem šest pozic a k tomu navíc dvě klasické zásuvky pro nabíjení malého procenta baterií s nekompatibilními konektory. Postupně vyměňujeme stanice v celé síti, takže najedou budou moci nabíjet i páry s elektrokoly vybavenými bateriemi standardu Bosch nebo Shimano Steps,“ upozornil Jakub Ditrich, odborný garant projektu ze společnosti ekolo.cz. „Elektrokolo už v Česku vlastní přes 280 000 jezdců. Budovaná infrastruktura splňuje velmi náročné požadavky na dostupnost, na jakou jsou zvyklí e-bikeři v Rakousku či Švýcarsku,“ dodal.

Kvalitní síť nabíjecích stanic může podle zástupců projektu Sev.en Energy for Bikers pomoci nejen samotným cyklistům. Ale také provozovatelům restaurací, hotelů, penzionů a informačních center. Právě na těchto místech totiž nabíjecí stanice vyrůstají.

„Zatímco loňskou sezonu jsme napůl odpískali, ta letošní už se prostě povést musí. Nabíjecí stanice pro elektrokola jsou zejména pro horské destinace nedocenitelnou výbavou a mají obrovský potenciál. Síť dobře navazuje na velký trend elektromobility v cyklistice. Dovedu si představit, že se z míst s nabíjecími stanicemi stanou významné body ve výletních itinerářích,“ doufá Antonín Herzán, provozovatel Horského areálu Lesná v Krušných horách, u nějž jsou k dispozici hned dvě nabíjecí stanice.

Krušnohorská magistrála



- Cyklistická a běžecká dálková trasa vedoucí vrcholovými partiemi Krušných hor.

- Vede z Chebu až na Sněžník u Děčína. Tam navazuje na Labskou trasu.

- V zimě je oblíbená u milovníků běžeckého lyžování.

- Celá trasa měří 250 kilometrů.

- Zájemce zavede na celou řadu pozoruhodných míst, k místním památkám, do horských vesniček a k rozcestníkům na další stezky a značené turistické cesty.